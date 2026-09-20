Approda in Commissione Bilancio l’emendamento da 2 milioni di euro per il Cimitero di Modica

Modica/Palermo, 20 settembre 2026 – Approderà la prossima settimana all’esame della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana un emendamento da 2 milioni di euro, inserito all’interno del Disegno di Legge n. 1200 (Variazioni di Bilancio), destinato alla progettazione, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture cimiteriali appartenenti a circoli, associazioni e confraternite del cimitero comunale di Modica. Ad annunciarlo l’Onorevole Ignazio Abbate, primo firmatario dell’emendamento, che in tutti questi mesi ha lavorato sottotraccia per il reperimento dei fondi necessari a ridare dignità ad un luogo sacro e consentire nuovamente ai cittadini modicani di rendere visita ai loro cari. “I loculi cimiteriali e le cappelle gestite da enti e confraternite hanno subito gravi danni e crolli – dichiara il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali- a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche causate dal “Ciclone Harry”, aggiungendosi a preesistenti problemi strutturali ed idraulici evidenziati anche nelle recenti perizie e nei sopralluoghi del Genio Civile di Ragusa. Abbiamo portato avanti, in tutti questi mesi, un intenso percorso istituzionale. Lo stanziamento da 2 milioni di euro è l’esito di un lavoro costante, portato avanti sottotraccia in tutti questi mesi in forte sinergia con gli uffici regionali, la Prima Commissione dell’ARS, l’Onorevole Assenza in quanto firmatario dell’emendamento, il Genio Civile e le realtà locali. Di fronte ai gravi danni provocati dagli eventi meteorologici estremi, era indispensabile individuare soluzioni finanziarie concrete ed efficaci. Le strutture delle confraternite e delle associazioni storiche rappresentano un patrimonio di memoria e di affetti per l’intera comunità di Modica. Rispondere alle segnalazioni dei cittadini e garantire la messa in sicurezza, il decoro e la fruibilità in totale sicurezza di questi luoghi era un dovere ed una priorità indilazionabile. Il passaggio in Commissione Bilancio della prossima settimana segna un punto fondamentale per concretizzare questo obiettivo”. Le risorse finanziarie saranno destinate direttamente al Dipartimento regionale della Protezione Civile, che dispone di straordinari eccellenze nel campo dell’ingegneria, al fine di avviare tempestivamente i progetti di consolidamento, ripristino e messa in sicurezza dei complessi cimiteriali interessati.

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