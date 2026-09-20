Ancora un incidente stradale gravissimo: tre sinistri in tre giorni alla nuova rotatoria verso Punta Secca

SANTA CROCE CAMERINA, 20 Settembre 2026 – Ancora un incidente stradale gravissimo a Santa Croce Camerina, dove la nuova rotatoria che collega il centro abitato a Punta Secca, nella zona della Madonnina e Contrada Vignazze, è finita al centro delle polemiche dopo aver registrato ben tre incidenti in soli tre giorni. L’ultimo episodio, avvenuto questa mattina, ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche.

Secondo le prime ricostruzioni, chi proviene da Caucana in direzione Santa Croce Camerina si trova improvvisamente di fronte a un cordolo che taglia la carreggiata in modo repentino e poco leggibile. Un giovane motociclista di Comiso avrebbe urtato proprio contro questo elemento strutturale: l’impatto è stato violentissimo, la moto è letteralmente volata e il ragazzo è stato sbalzato dalla sella. Trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono descritte come gravi, e a lui e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri di una pronta ripresa.

Nel bilancio di questa sequenza nera si contano complessivamente due motocicli e un’automobile coinvolti in appena settantadue ore. L’infrastruttura, nata grazie a fondi regionali e inaugurata per mettere in sicurezza un incrocio storicamente pericoloso soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, sta invece sollevando fortissime preoccupazioni tra residenti e automobilisti.

Mentre le autorità competenti sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei sinistri e le eventuali responsabilità, cresce la richiesta di interventi immediati. Per i rilievi i carabinieri.

foto Franco Assenza

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