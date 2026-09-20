MPA Provincia di Ragusa: solidarietà al sindaco di Vittoria Aiello e all’assessore Campailla

Ragusa, 20 settembre 2026 – L’MPA – Provincia di Ragusa esprime piena solidarietà al sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e all’assessore Cesare Campailla, destinatari di gravi minacce attraverso i social.

Al di là delle appartenenze politiche e delle differenze di opinione, non può essere in alcun modo accettato che il confronto pubblico degeneri in intimidazioni, minacce o aggressioni verbali rivolte a chi ricopre incarichi istituzionali.

Il dissenso e la critica sono parte essenziale della vita democratica, ma devono rimanere nell’ambito del rispetto delle persone e delle istituzioni. Chi amministra una comunità deve poter svolgere il proprio ruolo senza essere esposto a forme di intimidazione.

L’MPA esprime pertanto la propria vicinanza al sindaco Aiello e all’assessore Campailla e auspica che quanto accaduto venga rapidamente chiarito dagli organi competenti.

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