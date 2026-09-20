Monterosso Almo. Oggi è il giorno della Patrona Maria SS. Addolorata

Monterosso Almo, 20 settembre 2026 – Giorno di festa grande a Monterosso Almo. La comunità si stringe oggi, domenica 20 settembr, attorno alla sua Regina e Patrona Principale, Maria Santissima Addolorata, in una giornata che da secoli unisce fede e tradizione.

Fin dalle prime ore di questa mattina il suono delle campane e i colpi a cannone hanno annunciato la solennità. Un programma ricco e intenso accompagnerà i fedeli dall’alba fino a tarda notte.

La giornata si è aperta alle ore 6:00 con il festoso scampanio di tutte le chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone.

Alle 6:30, prima Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arciprete Don Innocenzo Mascali, a cui è seguita alle 8:30 la Santa Messa celebrata dal Sac. Salvatore Giaquinta.

Alle 9:15 il tradizionale Giro di Gala del Corpo Bandistico cittadino “Vincenzo Bellini” ha portato la musica per le vie del paese.

Alle 10:00, momento centrale della mattinata, la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa.

Alle 11:00 l’esplosione di fede più attesa: la tradizionale “ Nisciuta” del Simulacro della Santa Patrona. Il Venerato Simulacro uscirà per la prima processione dalla Chiesa Madre portato a spalla dai devoti, accolto dal suono festoso delle campane e dallo spettacolo pirotecnico della ditta FIRESUD.

Nel pomeriggio, alle 16:30, la tradizione popolare con la “ Cena ra Bedda Matri”, l’asta dei dolci tipici e dei prodotti locali.

Alle 19:30 in Chiesa Madre, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Sac. Franco Ottone.

Alle 20:30 prenderà il via la solenne Processione serale del Simulacro per le vie del paese.

Alle 21:30 in Piazza San Giovanni, sistemazione del Simulacro sul baiardo per proseguire in Via Roma, Via Ugo La Malfa e Viale Giovanni XXIII.

La notte si illuminerà alle 22:00, in Contrada Tre Sirilli con il Grandioso Spettacolo Pirotecnico a cura della rinomata ditta “ La Vip” di A. Vaccalluzzo.

Gran finale alle 22:30 in Piazza Sant’Antonio con la spettacolare “A Trasuta a Chiazza”, show di fuochi e luci a cura della ditta FIRESUD. Seguirà la riflessione del Sac. Franco Ottone e la solenne lettura dell’Atto di Consacrazione della città alla Santa Patrona da parte del Sindaco Salvatore Pagano.

La serata si concluderà con il rientro della processione al Santuario e la reposizione del Venerato Simulacro sull’Altare.

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