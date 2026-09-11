Torna ChocoModica: l’edizione 2026 si terrà dal 30 ottobre all’1 novembre

Il sindaco Monisteri e l’assessore Giurdanella: «Un grande palcoscenico per il nostro cioccolato IGP e il territorio

MODICA, 11 Settembre 2026 – Cantiere ufficialmente aperto per l’edizione 2026 di ChocoModica. Dopo un anno di pausa, come da impegno assunto dall’amministrazione, torna la kermesse dedicata al prodotto che rappresenta il brand per eccellenza della città. L’appuntamento è fissato dal 30 ottobre all’1 novembre prossimi, in un periodo considerato particolarmente favorevole per la mobilità turistica e la scoperta del territorio.

A illustrare le linee guida della manifestazione sono il sindaco Maria Monisteri Caschetto e l’assessore al Turismo Leandro Giurdanella: «Quest’anno, assieme al Consorzio di Tutela del Cioccolato IGP, abbiamo deciso di coinvolgere sin dall’abbrivio gli operatori turistici e i gestori delle strutture ricettive nel percorso organizzativo. L’obiettivo è offrire a chi verrà a Modica l’occasione di vivere un’esperienza che unisce cultura, tradizione, gastronomia, arte e scoperta del territorio».

ChocoModica non sarà soltanto un evento commerciale, ma la celebrazione di un patrimonio culturale riconosciuto e tutelato, legato indissolubilmente alla storia di Modica e a quegli artigiani che, con il loro talento, hanno reso il Cioccolato di Modica famoso nel mondo.

Il cuore della manifestazione tornerà a essere il centro storico: lo straordinario scenario lungo il percorso che da piazza Corrado Rizzone conduce fino a San Pietro si trasformerà in un grande palcoscenico tra degustazioni, spettacoli, incontri culturali, esposizioni, laboratori e momenti di intrattenimento.

La macchina organizzativa è già pienamente operativa sotto il coordinamento del direttore del Consorzio, Nino Scivoletto, per allestire un programma di alto profilo capace di attrarre visitatori nazionali e internazionali. La comunicazione strategica dell’evento e la progettazione espositiva e grafica sono state affidate all’agenzia Zero Comunicazione, guidata da Daniele Scifo, con l’obiettivo di coniugare tradizione e linguaggio contemporaneo. L’immagine guida è firmata ancora una volta dall’artista Daria Batolo, capace di interpretare l’anima autentica della kermesse.

Grande attenzione sarà riservata anche al mondo della scuola, con percorsi educativi, laboratori e attività di approfondimento sulle tecniche di lavorazione del Cioccolato di Modica IGP, affinché questo patrimonio identitario venga tramandato alle nuove generazioni.

«Siamo convinti che ChocoModica rappresenti una straordinaria opportunità per l’intero comparto turistico del Sud-Est siciliano – concludono il sindaco Monisteri e l’assessore Giurdanella –. Ci siamo rivolti a proprietari e gestori di strutture ricettive, dell’accoglienza e della ristorazione per condividere questo percorso fin dalle prime fasi, invitandoli a fare rete per valorizzare al massimo le eccellenze della nostra area».

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