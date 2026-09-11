Mancato ripescaggio in Promozione, lo Scicli non si abbatte. Il dg Puglisi: «Ce lo prenderemo sul campo»

SCICLI, 11 Settembre 2026 – Richiesta di ripescaggio dello Scicli, rigettata dal Comitato Regionale Sicilia della LND in merito alla definizione degli organici per la stagione sportiva 2026/2027. La delibera degli organi federali ha sancito il mancato ripescaggio della squadra cremisi nel campionato di Promozione, determinando la permanenza in Prima Categoria.

La dirigenza guidata dal Presidente Bartolo Alecci e dal Direttore Generale Peppe Puglisi aveva lavorato incessantemente nel mese di agosto per completare e depositare una pratica ritenuta impeccabile, adempiendo con puntualità a ogni onere economico e strutturale richiesto, forte di un progetto solido e della volontà di dare a Scicli una categoria superiore.

«Accettiamo la decisione formale della LND, ma questo non sposta di un millimetro i nostri piani», ha dichiarato il Direttore Generale Peppe Puglisi. «Comprendiamo la delusione dei nostri sostenitori che sognavano il ritorno immediato in Promozione; purtroppo, le scelte e gli errori fatti la passata stagione li stiamo pagando a caro prezzo. La risposta della società arriverà sul campo: il valore del nostro organico, le strategie del DS Luigi Implatini e la guida tecnica di mister Saro Monaca sono garanzie assolute. Giocheremo per vincere e prenderci sul rettangolo di gioco ciò che la burocrazia estiva ci ha negato; cercheremo inoltre di capire le motivazioni e, se ci saranno i presupposti, presenteremo ricorso».

La società ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento agli sponsor, all’intera comunità sciclitana e ai sostenitori che si sono stretti attorno ai colori cremisi durante le settimane di attesa. Da oggi, l’attenzione dello staff e del gruppo squadra è rivolta esclusivamente alle gare ufficiali, con l’invito rivolto a tutti gli sportivi a sostenere la squadra fin dalle prime battute della nuova stagione.

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