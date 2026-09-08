Nuove rotte all’aeroporto di Comiso, Occhipinti (Federlaberghi Ragusa) “Lo scalo può diventare il motore della mobilità locale”

Ragusa, 08 settembre 2026 – Il presidente provinciale di Federalberghi Ragusa, Giovanni Occhipinti, esprime grande soddisfazione per le ultime notizie riguardanti il potenziamento dell’aeroporto di Comiso, che dal prossimo 25 ottobre conterà 32 voli settimanali e tre nuove rotte verso Malta, Napoli e Venezia, oltre alla conferma del collegamento annuale con Pisa.

«Si tratta di un segnale concreto di crescita e di fiducia verso il nostro territorio – dichiara Occhipinti –. L’ampliamento dei collegamenti rappresenta una svolta per il turismo ibleo e per l’intera economia locale. Comiso è una risorsa strategica, e vederlo finalmente inserito in una programmazione stabile e potenziata significa garantire nuove opportunità di sviluppo per le imprese e per gli operatori del settore ricettivo».

Il presidente Occhipinti sottolinea come l’intervento della Regione Siciliana, con l’investimento di 3 milioni di euro per sostenere la nuova offerta, confermi la volontà di consolidare il ruolo dello scalo nel sistema dei trasporti dell’isola. «L’aeroporto di Comiso può diventare il motore della mobilità del Sud-Est siciliano – aggiunge –. Le nuove rotte verso Venezia, Napoli e Malta aprono prospettive importanti sia sul piano turistico sia su quello commerciale. È un passo avanti che premia anni di lavoro e di impegno condiviso tra istituzioni e operatori».

Occhipinti conclude con un appello alla continuità: «Ora è fondamentale mantenere questa rotta di sviluppo, garantendo stabilità e qualità nei collegamenti. Solo così potremo rendere Comiso un punto di riferimento permanente per i flussi turistici e per la crescita del territorio ibleo. Anche noi faremo, sino in fondo, la nostra parte».

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