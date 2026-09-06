L’arte è Donna: a Roma in mostra l’Universo Femminile del modicano Guido Cicero

Modica, 06 Settembre 2026 – Si intitola “L’arte è Donna – Universo Femminile” la nuova, intensa esposizione che vedrà la presenza del maestro Guido Cicero, che animerà la scena culturale della Capitale. L’appuntamento con l’inaugurazione è fissato per venerdì 11 settembre alle 18 presso la prestigiosa Galleria Internazionale Area Contesa Artedesign, situata nella storica e iconica cornice di via Margutta 90 a Roma. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2026.

Il percorso espositivo, che pone al centro la figura della donna in tutte le sue sfaccettature emotive, simboliche e terrene, si avvale di una direzione artistica d’eccezione curata da Tina Zurlo, la quale ne firmerà anche la presentazione ufficiale durante il vernissage.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure del mondo dell’arte e dello spettacolo: il ruolo di madrina della manifestazione sarà ricoperto da Adriana Russo, mentre l’approfondimento critico delle opere sarà affidato ai contributi di Mario Salvo e Alfio Borghese.

Una nuova e imperdibile occasione per immergersi nella cifra stilistica e nella forza cromatica e materica del modicano Guido Cicero, che torna a dialogare con i luoghi simbolo della tradizione artistica romana.

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