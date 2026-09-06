Servizio ASACOM 2026/2027 a Modica: al via le istanze per l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità grave

MODICA, 06 Settembre 2026 – Pubblicato sul sito del comune di Modica l’avviso pubblico per fruire del servizio ASACOM (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione) dedicato ad alunne e alunni con disabilità grave che frequenteranno la scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado nell’imminente anno scolastico 2026/2027.

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’accesso al servizio che favorisce l’autonomia personale, la comunicazione, l’inclusione e la partecipazione al percorso educativo e formativo.

Possono presentare l’istanza i genitori, tutori o gli affidatari di alunni e alunne che risiedono nel Comune di Modica, in possesso dei requisiti contenuti nell’avviso pubblico, utilizzando l’apposita modulistica dove si potrà scegliere a quale ente assistenziale affidarsi tra quelli accreditati, il cui elenco è disponibile sul sito del comune.

Le istanze dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:

servizisociali.comune.modica@pec.it o alla e-mail servizisociali@comune.modica.rg.it.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico oppure contattare il numero 335 7878749.

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