Etna, l’allerta VONA sale al livello rosso: emissione di cenere verso sud-ovest

L’avviso per l’aviazione (VONA) sull’Etna è tornato al livello massimo di attenzione, passando dal colore arancione al rosso. L’allerta è stata emessa intorno alle 13:30 dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in sostituzione del precedente avviso diramato alle 8:30.

Il vulcano sta emettendo una copiosa quantità di cenere che, spinta dal vento, si disperde in direzione sud-ovest, sebbene al momento non si sia ancora formata una nuvola in sospensione nell’atmosfera. La situazione viene costantemente monitorata in relazione alla direzione del vento per valutare l’eventuale necessità di chiudere, anche solo parzialmente, lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania, che al momento non segnala alcuna interruzione delle attività.

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