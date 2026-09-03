Pozzallo. Anno scolastico alle porte, riunione fra Amministrazione e Dirigenti

Pozzallo, 03 settembre 2026 – L’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Azzarelli, ha presieduto a Palazzo di Città una riunione con i Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi per discutere e organizzare, nel migliore dei modi possibili, l’inizio del nuovo anno scolastico. Nel lungo e cordiale colloquio si sono affrontati alcuni temi inerenti le attività scolastiche. Le lezioni avranno inizio il 15 settembre e l’Assessore Azzarelli ha comunicato che il servizio ASACOM sarà attivo già il primo giorno di scuola. Inoltre, l’Assessore ha fatto presente ai Dirigenti Scolastici che l’Amministrazione Comunale era pronta a fare partire il servizio di refezione scolastica già il primo giorno di scuola, ma su loro richiesta, l’importante servizio, per comprensibili problemi organizzativi, può essere attivato il giorno 28 settembre.

Intanto gli operai stanno procedendo e procederanno anche nei prossimi giorni ai vari interventi di manutenzione dei plessi scolastici.

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