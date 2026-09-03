Mezzo secolo di amicizia e ricordi: le ex alunne della V A dell’ITC “Archimede” di Modica festeggiano 55 anni dal diploma

MODICA, 03 Settembre 2026 – Il tempo passa, ma i legami nati tra i banchi di scuola restano saldi. Anche quest’anno le ex alunne della classe V A dell’Istituto Tecnico Commerciale “Archimede” di Modica si sono ritrovate per la tradizionale rimpatriata conviviale, celebrando il cinquantacinquesimo anniversario dal conseguimento del diploma di maturità tecnica.

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione ideale per ritrovarsi e stringersi in un abbraccio collettivo, unendo chi è rimasto in zona e chi, dopo la fine degli studi, si è trasferito altrove ma non rinuncia a tornare nella propria terra d’origine durante il periodo delle vacanze estive.

Tra sorrisi, aneddoti e momenti di commozione, la serata è trascorsa rievocando le vicissitudini scolastiche, le esperienze condivise, il ricordo dei professori e le piccole grandi avventure che hanno accompagnato gli anni trascorsi sui libri, tra impegno e spensieratezza.

“Lo spirito che ogni anno ispira la nostra rimpatriata – è stato sottolineato nel corso dell’incontro – si arricchisce, di volta in volta, di nuove motivazioni. Non a caso è un appuntamento atteso da tutte con particolare intensità e tanta ansia per il modo come riusciamo a rivivere tanti momenti che è impossibile dimenticare”.

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