Stretta dei Carabinieri nel Ragusano: 6 denunce per guida in stato d’ebbrezza nell’ultima settimana di agosto

RAGUSA, 03 Settembre 2026 – Intensificati nell’ultima decade di agosto i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa. L’attività, mirata a prevenire e contrastare le principali violazioni del codice della strada, ha risposto all’impennata del traffico veicolare registrata nelle località turistiche della provincia, con particolare attenzione alle ore serali e notturne e al delicato fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Il bilancio dell’ultima settimana parla di sei persone denunciate all’autorità giudiziaria per gravi infrazioni e altrettante patenti di guida immediatamente ritirate o sospese.

Tra gli episodi più recenti spiccano gli interventi condotti dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica. Il primo si è verificato alle quattro del mattino sulla strada provinciale Pozzallo-Pachino, in territorio di Ispica, dove un giovanissimo alla guida di una Peugeot ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro un muro e tamponando poi la parte posteriore di un’Audi; sottoposto all’etilometro, il conducente è risultato positivo ed è scattata la denuncia con il conseguente ritiro della patente. Un intervento analogo è stato effettuato alle tre del mattino in viale Australia a Pozzallo, dove un’auto si è ribaltata e il guidatore è stato trovato con un tasso alcolemico ben al di sopra dei limiti di legge.

Sempre a Pozzallo, nei giorni scorsi poco dopo le ventitré, i militari hanno intercettato una Volkswagen Golf che sfrecciava a velocità sostenuta in viale Asia. Al volante c’un ventenne neopatentato, anch’egli trovato positivo all’alcol test e deferito all’autorità giudiziaria.

Un altro incidente spettacolare, fortunatamente senza feriti, si è registrato a fine agosto a Santa Maria del Focallo. Nel pomeriggio, una Fiat Punto che percorreva a forte velocità la SP 67 è finita rovinosamente sullo spartitraffico situato alla confluenza con viale Kennedy. All’arrivo della pattuglia, il quarantenne alla guida stava tentando vanamente di rimuovere la vettura dalla pericolosa posizione. Sottoposto agli accertamenti del caso, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato per ulteriori violazioni al codice della strada.

Il quadro dei controlli si completa con le due denunce messe a segno a Ragusa dalla Sezione Radiomobile della Compagnia, che ha sorpreso e deferito un ventottenne del posto e un ventiquattrore di Francofonte, entrambi trovati con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito.

Per tutti i casi accertati si è proceduto al ritiro dei documenti di guida, trasmessi alla Prefettura per l’avvio del procedimento di sospensione. L’effettivo grado di responsabilità dei soggetti coinvolti sarà comunque vagliato nelle successive sedi giurisdizionali, come previsto dalla normativa vigente.

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