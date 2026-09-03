Modica. Rilancio centro storico, la Cna: “Servono segnali concreti e un sostegno reale alle imprese”

Modica, 03 settembre 2026 – Nel corso della riunione dedicata al rilancio del centro storico di Modica è emersa con forza la proposta della Cna territoriale di istituire una consulta permanente, considerata lo strumento più efficace per affrontare in modo stabile e coordinato le criticità che da tempo penalizzano l’area. L’associazione di categoria ha sottolineato come la creazione di un organismo strutturato e rappresentativo possa garantire continuità al confronto tra istituzioni, operatori economici e cittadini, superando la logica degli interventi episodici e favorendo una pianificazione condivisa.

Durante l’incontro tenutosi in queste ultime ore, la Cna ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di passare dalle parole ai fatti, chiedendo all’Amministrazione comunale di sostenere concretamente le imprese con misure economiche dirette. In particolare, la Cna ha avanzato la proposta di un finanziamento comunale dedicato alle attività del centro storico, volto a incentivare nuovi insediamenti, favorire la riapertura dei locali sfitti e sostenere chi già opera in condizioni difficili.

La Cna ha chiarito che la propria partecipazione al tavolo è motivata da un impegno reale verso la città, ma che tale impegno dovrà essere corrisposto da risposte altrettanto concrete. Gli assessori presenti si sono impegnati a presentare nella prossima riunione del 18 settembre: l’elenco degli immobili comunali da destinare a bando per nuove attività; un aggiornamento sulle proposte relative alla mobilità e alle Ztl; un riscontro sulla rimozione dei defibrillatori non funzionanti ancora presenti nel centro.

Nella stessa seduta sarà illustrato un progetto per rendere più attrattivi i locali sfitti, in vista della discussione sui temporary store, tema su cui la Cna ha già fornito contributi e osservazioni. «Serve un segnale concreto – ha ribadito la Cna – che dimostri la volontà dell’Amministrazione di sostenere realmente le imprese con i fatti, non solo con le intenzioni». Un messaggio chiaro, che punta a trasformare il confronto in un percorso operativo e condiviso per restituire vitalità al cuore di Modica.

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