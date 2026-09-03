  • 3 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Settembre 2026 -
Ragusa | Sport

Accesi i motori dell’Autogiro della provincia di Ragusa. Da domani la XXIX edizione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 03 settembre 2026 – Motori accesi, paesaggi che emozionano e storia che corre sulle strade iblee. Tutto pronto per l’Autogiro della Provincia di Ragusa, la manifestazione di regolarità classica che da ventinove anni celebra la passione per le auto d’epoca e la bellezza di un territorio unico. Tre giorni di motori, cultura e convivialità, in un itinerario che attraversa il cuore della Sicilia sudorientale, tra colline, vigneti e borghi che sembrano sospesi nel tempo.

Come ormai succede da qualche anno, l’edizione 2026 prenderà il via nel pomeriggio di venerdì, quindi il 4 settembre, una scelta che consente agli equipaggi di godere appieno delle suggestioni del paesaggio ibleo. Dopo le verifiche tecniche all’hotel Poggio del Sole, sulla Ragusa mare, la prima prova di regolarità scatterà dal piazzale 8 Maggio, accanto allo stadio di contrada Selvaggio, preludio alla cena tipica all’agriturismo ibleo Al Casale, primo momento conviviale di un fine settimana che si annuncia intenso.

Sabato 5 settembre sarà la giornata delle prove di abilità e dei percorsi panoramici: dopo la partenza, alle 9 seconda prova di abilità al Centro commerciale Ibleo, quindi percorso turistico verso Comiso con sosta e visita guidata nella cittadina casmenea. A seguire, pranzo alla Tenuta Bastonaca di Vittoria. Durante il trasferimento in hotel, la terza prova di abilità e, in serata, alle 21, la cena di gala con le premiazioni. Domenica 6 settembre, spazio al turismo e alla scoperta del territorio con la visita al castello di Donnafugata, prima del pranzo conclusivo e dei saluti, momento significativo che chiuderà la XXIX edizione.

Organizzato dal Veteran Car Club Ibleo, con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’assessorato Turismo Regione Sicilia, l’Autogiro conferma la sua vocazione di evento che unisce sport, cultura e promozione del territorio. Un appuntamento che ogni anno richiama equipaggi da tutta Italia e che, anche in questa edizione, promette di regalare emozioni autentiche e scorci indimenticabili della provincia di Ragusa.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube