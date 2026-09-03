Al via i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore a Sampieri

Sampieri(Scicli), 03 settembre 2026 – È stato sottoscritto il verbale di consegna che dà il via ufficiale ai lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore, situato nella frazione di Sampieri di Scicli.

Alla consegna dei lavori erano presenti il Sindaco di Scicli, Mario Marino, l’Assessore all’Ambiente, Enzo Giannone, il Direttore dei Lavori, l’ing. Giuseppe Giallo, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice. Un intervento strategico per la tutela dell’ambiente e la prevenzione del rischio idrogeologico, che consisterà nella pulizia idraulica e nel ripristino dell’alveo del corso d’acqua per garantire la sicurezza del territorio e dei residenti. Un ringraziamento particolare da parte dell’Amministrazione comunale va all’Autorità di Bacino Regionale, sempre attenta e presente di fronte alle problematiche idrauliche locali, che ha promosso e finanziato l’intervento. L’importo complessivo lavori è di € 177.996,98. La durata prevista è di 60 giorni consecutivi con ultimazione fissata al 23/10/2026

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