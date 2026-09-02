Incentivi per il Centro Storico di Modica. Caltanissetta ha trovato il sistema

MODICA, 02 Settembre 2026 – Il dibattito sul depauperamento di negozi nel centro storico di Modica, con incontri tra il comitato costituitosi per

sollecitare azioni amministrative da parte dell’Amministrazione, per favorire l’apertura e l’inserimento di nuove attività commerciali, al fine di evitare che nel centro storico rimangano presenti quelle pochissime attività commerciali e molti locali sfitti, potrebbe trovare le idee in una

delibera del Comune di Caltanissetta, che ha emanato un bando con criteri di valutazione. L’atto potrebbe essere di stimolo per l’amministrazione Comunale di Modica, prevedendo importi ridotti e attingendo anche a fondi regionali, incentivando le domande di nuove aperture commerciali. Il Comune di Caltanissetta punta sulla rivitalizzazione del proprio cuore urbano attraverso un pacchetto di agevolazioni economiche dedicato a chi vuole investire nel tessuto socio-economico locale. Con una dotazione complessiva di 50.000 euro, stanziata sul capitolo 843340 del Bilancio di Previsione 2026-2028 (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29 dicembre 2025), l’ente nisseno intende sostenere concretamente la nascita di nuove realtà imprenditoriali all’interno della zona A1 del PRG.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza delle difficoltà economiche attuali e mira a offrire un supporto finanziario tangibile durante la delicata e onerosa fase di avviamento. L’obiettivo è duplice: da un lato alleggerire il carico economico iniziale per i nuovi operatori, dall’altro arricchire l’offerta commerciale, culturale e sociale del centro storico, rendendolo più attrattivo e vitale.

In vista della pubblicazione del bando ufficiale, l’amministrazione di Caltanissetta ha tracciato i criteri fondamentali che regoleranno l’accesso ai contributi e la selezione delle domande:

requisiti di localizzazione e iscrizione, cioè le nuove attività dovranno essere ubicate rigorosamente all’interno della zona A1 del PRG comunale. Le imprese beneficiarie dovranno inoltre impegnarsi a regolarizzare l’iscrizione alla Camera di Commercio entro i termini stabiliti dal bando;

spese ammissibili: il contributo coprirà le voci di spesa strettamente connesse all’avvio dell’attività, tra cui lavori edili, forniture, spese vive, la prima mensilità del canone d’affitto e un’eventuale caparra (fino a un massimo di tre mesi);

attività ammesse: potranno accedere ai fondi le attività commerciali di vendita al dettaglio, le botteghe artigianali (con particolare riferimento a quelle alimentari e artistico-tradizionali), le realtà artistico-culturali e i locali di somministrazione di alimenti e bevande;

attività escluse: i bando esclude tassativamente la concessione di contributi per attività ritenute non coerenti con il decoro o con la vocazione di valorizzazione del centro storico. Nello specifico, sono escluse la vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo (inclusi fuochi d’artificio), articoli per soli adulti, articoli monoprezzo e sigarette elettroniche. Lo stop riguarda anche le agenzie di scommesse, le sale giochi con apparecchi automatici, i “compro oro”, i minimarket e le botteghe alimentari di prodotti non artigianali, i barbieri, nonché i negozi di telefonia, accessori per cellulari e rivendita SIM;

vincolo di permanenza: per garantire la stabilità dell’investimento e il reale radicamento sul territorio, i beneficiari dovranno sottoscrivere l’impegno a non cessare l’attività per almeno tre anni a partire dalla data di concessione del contributo.

L’assegnazione delle risorse avverrà tramite una graduatoria di merito stilata sulla base di specifici parametri di qualità. Verranno premiati i progetti caratterizzati da maggiore originalità e innovazione, capaci di garantire standard elevati di prodotti e servizi.

Tra gli elementi che concorreranno alla formazione del punteggio figurano l’utilizzo di strumenti innovativi per la commercializzazione e la promozione, la qualità dei servizi dedicati alla clientela, il curriculum e l’esperienza specifica del titolare o del legale rappresentante nel settore di riferimento (inclusa la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento), nonché la solida fattibilità tecnica ed economica dell’iniziativa.

Un’opportunità concreta, dunque, per coniugare l’imprenditorialità giovanile e professionale con il rilancio economico e culturale del centro antico.

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