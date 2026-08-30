MODICA, 30 Agosto 2026 – L’Unione Nazionale Consumatori (UNC) di Modica torna, facendo seguito a quanto già pubblicato dalle redazioni di RTMNEWS, sul ruolo cruciale del servizio sanitario di prossimità, per fornire una nota informativa dettagliata e fare definitiva chiarezza sul quadro normativo e sulle ultime circolari regionali che disciplinano la compartecipazione alla spesa farmaceutica (Fascia A) e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale nella Regione Sicilia.

In prima battuta, l’Unione Nazionale Consumatori intende rinnovare con profonda stima e gratitudine il proprio elogio nei confronti delle farmacie e dei farmacisti , riconosciuti come un presidio sanitario territoriale essenziale, insostituibile e fondamentale per l’intera comunità. Come già evidenziato negli interventi pubblicati da RTMNEWS vertenti sull’importanza della sanità capillare e sul valore dell’assistenza farmaceutica di quartiere, i farmacisti rappresentano spesso il primo punto di ascolto e di orientamento per la cittadinanza. Pertanto, si ribadisce che questa iniziativa non è in alcun modo rivolta contro le farmacie, ma risponde unicamente all’esigenza di assicurare trasparenza, esatta informazione e tutela della spesa a favore dei cittadini.

“È, infatti, doveroso sottolineare come oggi – spiega l’avvocato Antonino Di Giacomo – le spese sanitarie e l’acquisto dei medicinali incidano in modo sempre più pesante ed insostenibile sul bilancio delle famiglie. Molti cittadini si trovano ad affrontare costi elevatissimi anche perché numerose tipologie di farmaci — al di là dei prodotti di Fascia C, integralmente a carico dell’utente — sono escluse dai prontuari terapeutici e non beneficiano di alcuna copertura o rimborso da parte del Servizio Sanitario e delle ASP della Regione Sicilia. In un contesto finanziario così gravoso, diventa fondamentale che l’utente non debba sostenere ulteriori esborsi non dovuti a causa di errori o incomprensioni al momento del pagamento. Rivolgo infine un accorato invito ai giovani: abbiate cura dei vostri genitori e dei vostri cari in età avanzata. Aiutateli a comprendere queste regole e rendeteli edotti dei loro diritti”.

La disciplina del ticket sanitario e farmaceutico nella Regione Sicilia si fonda su precise disposizioni normative che ogni cittadino può consultare per fare valere le proprie ragioni:

Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2 (art. 22): Recepisce e disciplina la compartecipazione alla spesa farmaceutica in Sicilia.

Recepisce e disciplina la compartecipazione alla spesa farmaceutica in Sicilia. Decreto Assessoriale della Salute 12 luglio 2011 e s.m.i.: Regola la quota fissa per confezione sui farmaci di Fascia A e le relative esenzioni.

Regola la quota fissa per confezione sui farmaci di Fascia A e le relative esenzioni. Circolare Assessorato Salute Sicilia prot. n. 81110 e s.m.i.: Fornisce disposizioni attuative sul controllo e la gestione delle esenzioni per reddito (E01, E02, E03, E04) e per patologia/invalidità.

Fornisce disposizioni attuative sul controllo e la gestione delle esenzioni per reddito (E01, E02, E03, E04) e per patologia/invalidità. Determinazioni AIFA sulle “Liste di Trasparenza”: Provvedimenti nazionali periodicamente aggiornati che definiscono i “Prezzi di Riferimento” rimborsati dal SSN per ciascun principio attivo generico.

Provvedimenti nazionali periodicamente aggiornati che definiscono i “Prezzi di Riferimento” rimborsati dal SSN per ciascun principio attivo generico. Circolare DASOE su Visite ed Esami: Conferma che per la specialistica ambulatoriale il ticket massimo è di € 36,15 per ricetta (fino a 8 prestazioni della stessa branca), con azzeramento totale per gli esenti.

Per non incrementare la spesa quotidiana, è fondamentale conoscere con precisione cosa accade al momento del pagamento:

PRODOTTO ORIGINALE (ORIGINATOR): È il farmaco commercializzato con il nome di marca. Per questo medicinale, il Servizio Sanitario Nazionale rimborsa esclusivamente la quota base (Prezzo di Riferimento) corrispondente al costo del generico a minor prezzo. PRODOTTO GENERICO (EQUIVALENTE): È il farmaco con identico principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica del prodotto di marca. Garantisce la stessa identica efficacia e sicurezza terapeutica ed è rimborsato integralmente dal Servizio Sanitario.

COME SI APPLICA IL COSTO IN FARMACIA: Se l’assistito sceglie il GENERICO: Non versa alcuna differenza. Per gli esenti la spesa finale è esattamente pari a € 0,00 .

Non versa alcuna differenza. Per gli esenti la spesa finale è esattamente pari a . Se l’assistito sceglie l’ORIGINALE: Deve versare la differenza di prezzo tra il costo del farmaco di marca e il prezzo di riferimento del generico. Questa differenza è dovuta per legge anche da chi è in possesso di esenzione totale dal ticket.

Deve versare la tra il costo del farmaco di marca e il prezzo di riferimento del generico. ECCEZIONE (Clausola di non sostituibilità): La differenza non viene addebitata qualora il medico curante apponga sulla ricetta la motivata dicitura di non sostituibilità per comprovate ragioni cliniche.

3. TICKET REGIONALE FASCIA A: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CATEGORIE

La quota fissa regionale in Sicilia sui farmaci di Fascia A è pari a € 2,00 per confezione (fino a un massimo di € 4,00 per ricetta). Di seguito la mappa dei costi previsti per legge:

Tipologia di Assistito Normativa / Codice Ticket Regionale Quota Fissa (€ 2,00) Quota Differenza con l’Originale Spesa Finale scegliendo il Generico Cittadino Non Esente L.R. 2/2002 e D.A. Salute SI PAGA (€ 2,00 a pezzo) Dovuta se si sceglie l’originale € 2,00 a confezione Esente per Patologia Cronica o Rara D.M. 28/05/1999 e s.m.i. ESENTE (€ 0,00) per farmaci patologia Dovuta se si sceglie l’originale € 0,00 Esente per Reddito (E01, E02, E03, E04 / Reddito < € 12.000) Circ. Ass. Salute prot. 81110 ESENTE (€ 0,00) Dovuta se si sceglie l’originale € 0,00 Invalido Civile dal 67% al 99% Codice Esenzione C03 ESENTE (€ 0,00) Dovuta se si sceglie l’originale € 0,00 Invalido Civile al 100% Codici Esenzione C01 – C02 ESENTE (€ 0,00) Dovuta se si sceglie l’originale € 0,00

Per tutelare l’economia familiare e fare valere i propri diritti con consapevolezza:

Verificare la ricetta: Accertarsi che il medico di medicina generale abbia registrato correttamente il proprio codice di esenzione. Chiedere il generico al bancone: Richiedere espressamente la consegna del farmaco generico/equivalente totalmente coperto dal SSN. Esaminare lo scontrino parlante: Verificare che non siano state addebitate quote a titolo di ticket se si è in possesso di un’esenzione valida.

“Il nostro obiettivo – conclude il corresponsabile dell’ Unione Nazionale Consumatori (UNC), Sede di Modica – è mettere ciascun cittadino nella condizione di conoscere perfettamente la normativa vigente, affinché possa pretendere e far valere autonomamente quanto gli spetta di diritto”.