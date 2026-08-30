Cimitero storico di Modica, il Comitato incalza Regione e Comune: “L’8 settembre sia la data della svolta per i fondi e la sicurezza”

MODICA, 30 Agosto 2026 – Il Cimitero Storico di Modica si trova al centro di un nuovo, acceso appello lanciato dal Comitato di tutela, che chiede a gran voce un’accelerazione decisiva per superare la prolungata fase di stallo tecnico e amministrativo. L’obiettivo è trasformare in atti concreti le promesse istituzionali e mettere in sicurezza le aree a rischio, indicando nella giornata dell’8 settembre una scadenza cruciale per sbloccare la situazione.

Nel mirino del Comitato c’è lo stanziamento straordinario di due milioni di euro destinato alla messa in sicurezza delle edicole cimiteriali “G. Di Vittorio” e “SS. Sacramento”. Secondo quanto evidenziato dai rappresentanti del comitato – firmato da Piergiorgio Barone, Gianni Garaffa, Ignazio Giunta, Enrica Guerrieri, Pinuccio Lavima, Vincenzo Puma, Salvatore Rando e Giovanni Meno Rosa – la variazione di bilancio prevista all’Assemblea Regionale Siciliana per l’8 settembre rappresenta l’occasione imperdibile per dare piena operatività e copertura contabile definitiva al fondo. L’appello si rivolge direttamente al Presidente della Regione Renato Schifani, alla Sindaca Maria Monisteri e all’onorevole Nino Minardo, riconosciuti per l’impegno fin qui profuso ma richiamati alla necessità di fatti tangibili per tutelare migliaia di loculi e l’incolumità dei cittadini.

Pur privilegiando la via del dialogo e del confronto attraverso il tavolo tecnico, il Comitato ha voluto ricordare le precise responsabilità che gravano sull’amministrazione comunale. Trattandosi di beni situati su suolo demaniale, la decadenza delle cooperative costruttrici o le difficoltà delle confraternite non sollevano il Comune dai propri doveri di custodia, vigilanza e manutenzione straordinaria. In qualità di autorità locale di protezione civile, la sindaca ha il potere-dovere di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti per eliminare ogni pericolo, prevenendo così eventuali responsabilità di natura omissiva.

L’avvertimento è chiaro: in mancanza di un inserimento formale del finanziamento nella prossima variazione di bilancio regionale, il Comitato è pronto a intraprendere percorsi legali e istituzionali più rigidi. Tra le azioni preannunciate figurano un’istanza formale per l’attivazione del potere sostitutivo, la richiesta di segnalazioni mirate a Prefettura, Genio Civile, Vigili del Fuoco e ASP – inclusa la richiesta di un totale transennamento del Viale San Massimo – e il coinvolgimento formale della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti, mosse mirate a blindare il finanziamento e salvaguardare la pubblica incolumità. Resta comunque ferma la disponibilità a collaborare con le istituzioni e con la deputazione iblea per chiudere la vertenza nel segno del rispetto della memoria dei defunti e della sicurezza pubblica.

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