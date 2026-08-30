Ricerche disperate per Dominik in Sicilia: avvistato tra Modica, Rosolini e Sampieri in stato confusionale

30 Agosto 2026 – Dominik è scomparso e sua madre, Teresa Wlodarczyk, lo sta cercando disperatamente in un clima di grande angoscia. Il giovane si trova probabilmente in uno stato confusionale e si sta muovendo a piedi tra le province di Siracusa e Ragusa, nello specifico bazzicando le zone di Rosolini, Modica e la frazione sciclitana di Sampieri. I movimenti di Dominik sono tracciati da alcune segnalazioni precise: l’undici agosto è stato visto per la prima volta a Rosolini, mentre l’ultimo avvistamento risale al ventisei agosto a Sampieri, dove è entrato in un bar chiedendo una sigaretta e attirando l’attenzione di un passante poiché parlava da solo e rideva, palesi segnali di un forte disorientamento. Chiunque dovesse riconoscerlo aggirarsi in queste aree è pregato di cercare di trattenerlo con calma e gentilezza, senza spaventarlo, contattando immediatamente le forze dell’ordine e avvisando la madre Teresa Wlodarczyk, la cui unica priorità in questo momento è riabbracciarlo sano e salvo.

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