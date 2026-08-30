Basket. La Virtus Ragusa si testa subito contro Comiso. Recupido svela com’è nata

Mercoledì la prima amichevole precampionato. Parla il coach "Siamo un mix di fame e talento"

Ragusa, 30 agosto 2026 – Nove giorni di lavoro nelle gambe e, adesso, i primi test sul campo. La SuperConveniente Virtus Ragusa prosegue la preparazione precampionato e si prepara ad affrontare le prime amichevoli, che serviranno a coach Gianni Recupido per verificare il lavoro svolto fin qui e, soprattutto, accelerare il processo di conoscenza all’interno di un gruppo molto rinnovato. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre alle 17.30, in casa, contro l’Olympia Comiso. Sarà il primo di cinque test che accompagneranno la Virtus verso l’inizio della stagione ufficiale.

Recupido parte dalla costruzione del roster e dai criteri seguiti durante l’estate: «La squadra è stata composta confermando i giocatori più talentuosi dello scorso anno, quelli che si sposavano con la nostra idea di pallacanestro. A loro abbiamo aggiunto giovani di prospettiva, che abbiano voglia di lavorare e di mettersi in mostra».

Le amichevoli avranno innanzitutto una funzione di verifica. «La prima la giocheremo con il cronometro, anche per tutelare i ragazzi dal punto di vista fisico – spiega Recupido –. Queste partite serviranno a me per conoscere meglio i giocatori, capire come rispondono alle richieste, ma serviranno anche a loro per conoscersi reciprocamente: capire come servire un compagno, come aiutarlo e come stare insieme in campo».

La pre season proseguirà poi sabato 5 settembre, ancora in casa alle 17.30, contro Gela (avversario nel girone F della Serie B Interregionale). Mercoledì 9 settembre, sempre alle 17.30, la Virtus ospiterà la Fortitudo Agrigento. Gli ultimi due test saranno in trasferta: il 17 settembre alle 18 ad Agrigento e il 20 settembre alle 18 sul campo di Gela.

Partite che dovranno cominciare a mostrare anche l’identità che Recupido vuole imprimere alla sua Virtus: «L’imprinting deve essere quello di una squadra che difende forte, che si passa la palla e che, quando è possibile, spinge spesso in contropiede. La pallacanestro che piace a me e mi ha permesso di avere risultati è questa».

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