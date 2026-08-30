Sampieri. L’azione solidaristica della Fondazione Rava nell’opera “Ti cercherò per sempre” di Claudio Guerrini

Sampieri(Scicli), 30 agosto 2026 – Da una promessa d’infanzia alla nascita di un «esercito del bene» capace di trasformare il dolore in speranza, la memoria in azione. “Ti cercherò per sempre” è un libro che non è soltanto il racconto di un’opera benefica, ma anche un viaggio nell’umanità, tra coincidenze che sembrano tracce di un disegno più grande e verità luminose. Un inno alla forza dell’amore che, quando si fa azione, non solo sopravvive, ma diventa contagioso.

Tra testimonianze, interviste, ricordi intimi e diari personali, Claudio Guerrini racconta la storia della Fondazione Francesca Rava, un’opera d’amore e solidarietà che da venticinque anni trasforma la vita di migliaia di bambini in Italia e nel mondo, accompagnandoli verso un futuro possibile.

Francesca Rava, presidente della Fondazione omonima dialogherà con la giornalista Mediaset Donatella Di Paolo, lunedì 31 agosto alle ore 19.00 al Pata Pata di Sampieri, per l’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”.

Salva