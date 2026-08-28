Il cielo giallo sopra la Sicilia. Perché la polvere del Sahara sarà la nostra nuova normalità

28 Agosto 2026 – Un’opprimente cappa giallastra, l’aria che diventa d’un tratto pesante e le auto ricoperte da un sottile strato di sabbia fulva. Quello che un tempo era un fenomeno meteorologico raro e quasi affascinante, oggi si sta trasformando in una preoccupante costante per il continente europeo. Le tempeste di polvere provenienti dal deserto del Sahara sono destinate ad aumentare in frequenza, intensità e durata nei prossimi anni. A lanciarne l’allarme sono gli scienziati, che indicano senza mezzi termini il principale colpevole: il cambiamento climatico globale.

Il legame tra il riscaldamento del pianeta e il pulviscolo sahariano è strettissimo. L’aumento globale delle temperature sta accelerando la desertificazione in Nord Africa, creando immense distese di terreno sterile e friabile. Parallelamente, l’alterazione dei modelli di circolazione atmosferica genera venti forti e persistenti, capaci di sollevare tonnellate di detriti ad altissima quota. Una volta in sospensione, queste gigantesche nuvole di polvere viaggiano per migliaia di chilometri, superando il Mediterraneo e raggiungendo non solo l’Italia e Malta, ma spingendosi persino fino alla Scandinavia.

Non si tratta però soltanto di un problema estetico o di visibilità. L’impatto più severo riguarda la salute pubblica. Le microparticelle che compongono la polvere sahariana agiscono come un pericoloso inquinante atmosferico, peggiorando drasticamente la qualità dell’aria. Medici ed esperti raccomandano la massima cautela. Durante questi eventi, persino le persone giovani e sane dovrebbero evitare sforzi fisici intensi e attività sportiva all’aperto per non sovraccaricare l’apparato respiratorio.

Per i soggetti vulnerabili, come gli anziani, i bambini e chi soffre di patologie pregresse come asma o bronchite cronica, il rischio è ancora più elevato. L’inalazione prolungata di queste polveri può provocare crisi respiratorie acute e infiammazioni. Proprio per questo motivo, le istituzioni e le autorità sanitarie europee stanno investendo nel potenziamento dei sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria e di allerta precoce, così da avvisare tempestivamente la popolazione e limitare l’esposizione. Il cielo giallo, insomma, non è più un evento bizzarro, ma il sintomo visibile di un pianeta che cambia.

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