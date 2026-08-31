Ucciso a colpi di spranga in via Fosso Tantillo: la LAV denuncia l’orribile morte di un gatto a Modica e chiede giustizia

Modica, 31 agosto – Un episodio di inaudita ferocia scuote la città. Nei giorni scorsi, in via Fosso Tantillo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un gatto che, secondo le prime e drammatiche ricostruzioni, sarebbe stato barbaramente ucciso a colpi di spranga.

Le lesioni traumatiche riscontrate sul corpo dell’animale appaiono del tutto incompatibili con un investimento o un incidente stradale, lasciando spazio all’ipotesi agghiacciante di un atto deliberato e crudele. Se le indagini dovessero confermare questa dinamica, ci troveremmo di fronte a un reato perseguibile penalmente ai sensi dell’articolo 544-bis del Codice Penale, che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque cagioni la morte di un animale per crudeltà o senza necessità.

La sede locale della LAV esprime profonda indignazione e ferma condanna per l’accaduto, sottolineando come la commissione di atti di tale violenza gratuita riveli una pericolosità sociale che non può in alcun modo essere sottovalutata dalle autorità e dalla comunità. L’associazione animalista si è già mossa formalmente, presentando una segnalazione alla Polizia Municipale di Modica affinché vengano avviate indagini approfondite per individuare i responsabili. Tra le richieste avanzate figurano l’acquisizione immediata dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e l’esecuzione di accertamenti necroscopici specifici, da affidare al Servizio Veterinario e all’Istituto Zooprofilattico, così da stabilire con assoluta certezza le cause del decesso.

L’appello alla cittadinanza è diretto e accorato: chiunque abbia visto, sentito o notato movimenti anomali nei giorni scorsi in via Fosso Tantillo è invitato a farsi avanti, potendo farlo anche in forma anonima, contattando direttamente le Forze dell’Ordine o la LAV. La posta in gioco è la giustizia per una vita spezzata e la sicurezza del territorio. L’associazione ha già annunciato che, qualora le indagini confermino l’uccisione volontaria, si costituirà parte civile nell’eventuale procedimento penale.

La vicenda riaccende inevitabilmente i riflettori sulla necessità di un maggiore presidio del territorio, spingendo la LAV a tornare a sollecitare le istituzioni locali affinché intensifichino i controlli e promuovano con forza una cultura di rispetto e tutela verso tutti gli esseri viventi.

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