Tavolo tecnico o scatola vuota? Il Comitato per il Centro Storico di Modica difende la propria scelta e chiede chiarezza

MODICA, 31 Agosto 2026 – L’uscita dal tavolo tecnico da parte del Comitato per il Centro Storico, in seguito alle dichiarazioni della sindaca che rivendicava l’esclusiva competenza dell’Amministrazione su temi cruciali come il Piano Urbanistico Generale e le strisce blu, finisce paradossalmente per confermare la bontà e la fondatezza della decisione assunta dal Comitato stesso. “La questione non è mai stata quella di volersi sostituire a chi governa la città, quanto piuttosto quella di ottenere chiarezza e conoscere l’orientamento politico su questioni che incidono in modo diretto e profondo sul tessuto urbano e sulla vita quotidiana dei residenti”.

Il nodo centrale dei parcheggi a pagamento, emerso con forza attraverso la consultazione promossa dal Comitato e dalle numerose segnalazioni cittadine, si inserisce in un quadro già reso complesso dalle criticità legate al contratto con la società di gestione e dall’attività del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. “Su questo fronte – spiega il Comitato – la richiesta di trasparenza non era un’iniziativa isolata: anche Assoutenti Provincia di Ragusa aveva formalmente chiesto chiarimenti all’interno dello stesso tavolo in merito alla disciplina delle strisce blu, alla proporzione tra stalli gratuiti e a pagamento, alla loro distribuzione sul territorio e alla conformità normativa. Analogamente, la richiesta di fare luce sullo stato di avanzamento del Piano Urbanistico Generale era stata sollevata dalla rappresentante dell’Ordine degli Architetti, entrando a pieno titolo nei lavori collegiali”.

“A stupire” è, inoltre, la tesi secondo cui il Comitato non avrebbe avanzato proposte concretamente realizzabili. “Una simile affermazione ignora la piena consapevolezza, più volte dimostrata, della difficile situazione finanziaria del Comune e dello stato di dissesto. Proprio partendo da questo presupposto di realtà, le proposte avanzate sono state formulate tenendo conto dei vincoli di bilancio, puntando su interventi a costo zero o a contenuto impatto economico per le casse comunali che richiedevano, prima di ogni altra risorsa, organizzazione, coordinamento e una chiara volontà politica.

Tra queste figurano la messa a bando di immobili comunali inutilizzati secondo criteri coerenti con le esigenze del centro storico, il miglioramento della comunicazione sugli eventi programmati, la concreta attuazione delle misure sul decoro già approvate e il rafforzamento dei controlli sulla sicurezza attraverso la richiesta di ausilio alle forze dell’ordine. Si tratta di misure che non presuppongono nuovi e significativi stanziamenti di spesa, ma decisioni amministrative precise”.

Il punto politico e metodologico rimane, dunque, lineare: un tavolo consultivo può avanzare proposte e collaborare efficacemente solo se è messo nelle condizioni di conoscere dati, indirizzi e decisioni di chi amministra. In assenza di questo scambio, cittadini, associazioni, categorie produttive e ordini professionali si trovano a operare nel vuoto, privi dell’interlocuzione indispensabile per qualsiasi confronto reale. “Se il PUG, la gestione dei parcheggi e le altre scelte strategiche rientrano giustamente nella sfera di competenza dell’Amministrazione, era proprio la voce dell’Amministrazione che quel tavolo aveva la necessità di ascoltare, trasformando il confronto in un momento di effettiva condivisione e non in una mera formalità priva di risposte”.

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