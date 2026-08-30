Ragusa. Futuro Nazionale: “Carmelo Incardona? Non ci risulta una sua candidatura”

RAGUSA, 30 Agosto 2026 – Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Ha destato molto scalpore la notizia che ci sarebbe un interesse di Carmelo Incardona per Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. In effetti Futuro Nazionale, in soli sei mesi è salito nei sondaggi di gradimento dei cittadini e sarà presente in tutte le prossime competizioni elettorali.

Tuttavia la notizia della canditura di Incardona o, comunque, di qualunque contatto con lo stesso non risulta da nessuna nota ufficiale del partito di Vannacci, che opera sul territorio mediante comitati costituenti.

A Ragusa il Comitato con più iscritti è quello di cui è referente l’ Avv. Michele Savarese (foto), che opera costantemente sul territorio ibleo, sin dalla fondazione del partito è ha ricevuto per questo elogi dallo stesso Generale Vannacci.

“Non ci risultano – affermano Michele Savarese, Roberto Grassi e Giorgio Adamo, quest’ ultimo referente del Comitato di Modica – , che Futuro Nazionale abbia indicato nella nostra provincia il nome di un candidato per le prossime elezioni regionali, meno che meno che lo stesso potrebbe essere Carmelo Incardona che allo stato non sappiamo neanche se risulta tesserato con Futuro Nazionale, ma che sicuramente non è referente di alcun comitato, non ha mai organizzato un gazebo né ha partecipato agli incontri con il Generale Roberto Vannacci durante la sua ultima visita in Sicilia”.

Per fugare ogni dubbio abbiamo contattato Gianluca Dessì, garante del partito per la regione Sicilia, nonché Carmelo Floriddia membro dell’ assemblea nazionale ed entrambi ci hanno assicurato non ci sono interlocuzioni politiche di nessun tipo con l’ ex on. Carmelo Incardona.

“I canditati di Futuro Nazionale verranno scelti personalmente dal Generale Roberto Vannacci che ha più volte precisato che nel suo partito i ruoli si conquistano sul campo”.

Il prossimo appuntamento del partito è fissato per domenica 6 settembre in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa. I comitati dell’ Avv. Savarese e del Prof. Adamo organizzeranno un gazebo informativo in cui sarà possibile tesserarsi e verrà altresì illustrato il programma di Futuro Nazionale.

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