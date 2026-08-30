Calcio. Modica-Enna 2-0: i rossoblù avanzano in Coppa Italia

Modica, 30 Agosto 2026 – Kljajic apre la gara dopo quattro minuti, Reinero firma il raddoppio nella ripresa.

Il Modica controlla il match e conquista il passaggio del turno.

Il Modica supera 2-0 l’Enna al “Pietro Scollo” e prosegue il proprio cammino in Coppa Italia Serie D. Una gara condotta dai rossoblù, capaci di sbloccare immediatamente il risultato e di mantenere il controllo del gioco per gran parte dell’incontro, creando diverse opportunità per rendere più ampio il vantaggio.

La squadra di Raciti parte forte e al 4’ trova subito il gol. Aprile rifinisce l’azione con un pregevole assist di tacco per Kljajic, che dalla distanza trova la conclusione vincente e porta avanti il Modica. Dopo il vantaggio sono ancora i rossoblù a tenere il pallino del gioco, andando in più di un’occasione alla ricerca del raddoppio. La chance più importante arriva al 30’, quando Pierce, da pochi passi, colpisce il palo. Si va così negli spogliatoi con il Modica avanti 1-0.

Nella ripresa il Modica riparte con lo stesso atteggiamento e al 7’ trova il raddoppio. Deodato mette un pallone in area sul quale Reinero si coordina alla perfezione: grande girata dell’attaccante rossoblù che batte Caputo e firma il 2-0. All’11’ Garufi disegna una punizione per la testa di Hulidov, con il pallone che termina di poco a lato. Al 17’ il Modica costruisce una lunga e pericolosa azione offensiva: Pierce conclude da buona posizione trovando la risposta del portiere, Cappello prova immediatamente a ribadire ma trova ancora Caputo, quindi Deodato cerca la conclusione con la difesa ospite che devia in angolo. Al 23’ Pierce prova anche la rovesciata, bloccata centralmente dall’estremo difensore dell’Enna. Il Modica continua a cercare spazi e al 31’ è Flores, appena entrato, ad avere una buona opportunità: prova a incrociare la conclusione ma viene murato.

Nel finale Raciti concede spazio anche agli uomini della panchina e il Modica gestisce senza particolari affanni il doppio vantaggio fino al triplice fischio. Il 2-0 vale così il passaggio del turno di Coppa Italia Serie D.

MODICA CALCIO 2-0 ENNA CALCIO

Marcatori: 4’ pt Kljajic (M), 7’ st Reinero (M).

MODICA CALCIO: Romano; Hulidov, Garufi, Incatasciato (47’ st Dudic), Aprile (22’ st Sangare), Pierce (35’ st Maiorana), Kljajic, Callegari, Reinero (22’ st Reinero), Cappello (39’ st Giardina), Deodato. Panchina: Truppo, Desiato, Dudic, Misseri, Flores, Giardina, Maiorana, Fiore, Sangare. Allenatore: Filippo Raciti.

ENNA CALCIO: Caputo; Berto (26’ st Polifrone), Pedicone, Marte, Gabieli, Caggianello, Salvi (46’ st Di Dio), Mannino (29’ st Scozzari), Tamiozzo, Rossitto, Sow Mahammadou (32’ st Sturniolo). Panchina: Cucinotta, Scozzari, Licata, Di Dio, Canfora, Lucenti, Sturniolo, Curcio, Polifrone. Allenatore: Alfredo Cimino.

Ammoniti: Rossitto (E).

Salva