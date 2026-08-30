  • 30 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Agosto 2026 -
Politica | Ragusa

Condizionatori non funzionanti. Chiuso un settore strategico a Ragusa, la denuncia della Consigliera Caruso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 30 agosto 2026 – «Non è accettabile che un settore strategico per la città di Ragusa resti chiuso al pubblico e che i dipendenti siano costretti a lavorare in condizioni non adeguate. Parliamo di servizi essenziali rivolti a famiglie e persone fragili». La consigliera comunale Rossana Caruso interviene con decisione sulla situazione del Settore VII – Servizi alla persona e Politiche dell’istruzione, il cui ufficio di via Mario Spadola, al terzo piano, è chiuso al pubblico dal 17 agosto. Al momento le emergenze vengono gestite esclusivamente per via telefonica, attraverso i numeri 0932 676851, 0932 676852 e 0932 676853, con un operatore disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Caruso sottolinea che il ricorso al telefono può essere utile per le urgenze, ma non può diventare la modalità ordinaria di un settore che gestisce pratiche delicate e servizi fondamentali. La consigliera ricorda inoltre di essersi recata negli uffici già il 6 agosto per seguire la situazione di alcune cittadine: «Siamo stati ricevuti in un piccolo ufficio dove era acceso un condizionatore, mentre negli altri locali la situazione era molto diversa. I dipendenti lavoravano con temperature estremamente elevate e diversi condizionatori risultavano non funzionanti. In giornate di caldo intenso non si può pensare che il personale debba svolgere il proprio lavoro in simili condizioni».

La tempistica, secondo Caruso, è un elemento centrale: i problemi erano stati riscontrati già il 6 agosto e, 11 giorni dopo, l’ufficio è stato chiuso al pubblico. «A distanza di oltre venti giorni da quanto avevo constatato personalmente, è necessario capire perché non sia stato ancora possibile ripristinare la piena funzionalità degli uffici. Quali interventi sono stati disposti? Quali sono i tempi previsti per la soluzione del problema e per la riapertura al pubblico? Sono domande alle quali l’amministrazione deve dare risposte chiare».

Caruso ribadisce che la responsabilità non può essere attribuita ai dipendenti, che continuano a garantire quanto possibile nonostante le condizioni difficili. «Il personale deve essere messo nelle condizioni materiali di svolgere il proprio lavoro in maniera dignitosa ed efficiente. È compito dell’amministrazione assicurare ambienti adeguati e intervenire tempestivamente quando emergono problemi strutturali. Parliamo di un settore che si occupa di servizi fondamentali per la comunità, che coinvolgono famiglie, studenti e persone fragili. Non possiamo permettere che una situazione del genere si protragga ulteriormente».

La consigliera conclude chiedendo un intervento immediato e tempi certi: «Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire senza ulteriori ritardi, di comunicare quali provvedimenti siano stati adottati e di indicare una data certa per il ripristino della piena operatività e dell’apertura al pubblico del Settore VII. Bisogna garantire condizioni di lavoro dignitose ai dipendenti e restituire ai cittadini un servizio essenziale. Continuerò a seguire la vicenda fino alla sua definitiva soluzione».

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube