Centro Storico di Modica nel caos. Lo scontro si sposta sui ritardi dell’Amministrazione

MODICA, 30 Agosto 2026 – Crisi aperta per il centro storico di Modica. Il Comitato Centro Storico ha annunciato ufficialmente il ritiro della propria partecipazione al tavolo tecnico istituito con l’Amministrazione comunale. La decisione arriva dopo mesi di stallo, segnati – secondo quanto denunciato – dalla totale assenza di riscontri alle proposte e ai suggerimenti avanzati dai cittadini e dalle realtà associative.

“Il malcontento covava da tempo – denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana – . Già nel mese di luglio, lo stesso Comitato aveva espresso forte insoddisfazione per la sterilità dei lavori del tavolo dopo una serie di incontri infruttuosi”. Una presa di posizione che aveva trovato l’immediato sostegno di Sinistra Italiana, che aveva parlato di un “pericoloso campanello d’allarme” capace di mettere in discussione la capacità d’ascolto e la credibilità dell’Esecutivo guidato dal Sindaco. Sulla stessa lunghezza d’onda si è registrato l’intervento della Cna, che ha ribadito la necessità urgente di tradurre i tavoli di confronto in risultati concreti per il tessuto economico e sociale della città.

“A surriscaldare ulteriormente il clima politico sono state le recenti dichiarazioni del primo cittadino, affidate a RTMNEWS e giudicate del tutto inadeguate rispetto alla gravità della situazione. Dal fronte politico e associativo si rimarca come, a fronte di un progressivo e costante declino del centro storico, l’Amministrazione non sia stata in grado di mettere in campo alcuna iniziativa strategica o proposta di rilancio.

Nel mirino della critica finiscono i ritardi e le omissioni su interventi considerati ormai non più rinviabili per invertire la rotta. Tra le questioni aperte figurano la mancata pubblicazione dei bandi per l’assegnazione in affitto agli operatori economici dei locali di proprietà comunale inutilizzati lungo Corso Umberto e l’assenza di sgravi fiscali sui tributi locali”.

Al centro della contestazione ci sono anche la carenza di incentivi per chi sceglie di avviare un’attività commerciale o di trasferire la propria residenza nel cuore antico della città, la mancata apertura del parcheggio di Viale Medaglie d’Oro e l’immobilismo sul fronte della pianificazione urbanistica generale, della viabilità e della sosta.

Vito D’Antonachiude con un interrogativo netto rivolto all’Esecutivo, chiamato a rendere conto delle scelte – o della loro assenza – che stanno condannando il centro storico a una fase di profonda marginalizzazione.

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