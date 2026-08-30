Aggiudicati i lavori per la SP55 Giarratana – S.Giacomo – Nobile – Noto

Ragusa, 30 agosto 2026 – Entrano nel vivo gli interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale iblea. Si sono ufficialmente concluse le operazioni di gara per la manutenzione straordinaria della S.P. 55 “Giarratana – S. Giacomo – Nobile – Noto”. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 700.000,00 euro, di cui oltre 551 mila euro destinati ai lavori a base d’asta e circa 148 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione (inclusi oneri di discarica, accertamenti di laboratorio, imprevisti e IVA). Il provvedimento rientra nelle azioni previste dalla Legge regionale n. 29/2025 (Art. 7) per la messa in sicurezza delle strade provinciali e il collegamento delle aree interne ed è stato seguito sin dal suo concepimento dall’Onorevole Ignazio Abbate. Le procedure telematiche di affidamento tramite gara ad evidenza pubblica svolte dal IV Settore “Lavori Pubblici ed Infrastrutture” del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, hanno registrato la partecipazione di ben 261 imprese. La gara è stata aggiudicata all’impresa CATENA S.r.l., che ha presentato un ribasso del 32,46188%. “Prosegue senza sosta l’impegno per la modernizzazione della nostra viabilità – dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate –. dalla fase di finanziamento siamo passati all’assegnazione dei lavori. E mi preme ringraziare la Presidente del Libero Consorzio di Ragusa ed i consiglieri provinciali della DC, Irene Tidona, Alessio Ruffino e Giovanni D’Aquila per il loro prezioso lavoro di individuazione delle criticità. La S.P. 55 è un’arteria di fondamentale importanza strategica che collega il territorio ibleo con quello siracusano, servendo quotidianamente residenti, imprese agricole e flussi turistici. Grazie all’efficienza degli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alle risorse ottenute, daremo risposte concrete a un territorio che attendeva da anni il ripristino delle condizioni di piena sicurezza e la riduzione dei disagi causati dall’usura del manto stradale”.Con la formalizzazione della proposta di aggiudicazione, si avvieranno a breve le ultime procedure propedeutiche alla consegna del cantiere e all’inizio effettivo dei lavori lungo il tracciato stradale.

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