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Modica: persecuzioni e molestie all’ex compagna sul luogo di lavoro, la Polizia arresta un uomo in flagranza

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 Agosto 2026 – Ancora un episodio di violenza di genere sventato grazie alla tempestiva segnalazione e all’intervento immediato delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato di Modica ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

L’allarme è scattato quando il datore di lavoro della donna, notando la presenza sospetta e molesta dell’individuo nei pressi dell’esercizio commerciale in cui la vittima presta servizio, ha deciso di chiamare aiuto. La prontezza della segnalazione ha permesso agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di intervenire sul posto nel giro di pochissimi minuti.

I poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre, incurante della presenza di clienti e colleghi, continuava a infastidire la donna tentando con insistenza di fare irruzione all’interno del locale. Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato, mettendo in sicurezza la vittima e ponendo fine a momenti di forte tensione.

Gli accertamenti investigativi condotti subito dopo hanno consentito di delineare un quadro allarmante. La condotta dell’uomo non era infatti un episodio isolato: i poliziotti hanno ricostruito una lunga serie di comportamenti persecutori, caratterizzati da pedinamenti costanti e continue molestie che la donna aveva già coraggiosamente denunciato in passato. Proprio alla luce della gravità della situazione e per garantire una protezione immediata alla vittima, nei confronti dell’uomo era stato attivato di recente il protocollo del “Codice Rosso”.

Al termine degli atti di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza fondamentale della rete di protezione tra cittadini, datori di lavoro e forze dell’ordine nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne.

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