Csen. Terza edizione de “Il palco della Danza iblea”. Grande successo a Marina di Ragusa

Ragusa, 27 agosto 2026 – Il comitato provinciale Csen Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, a qualche giorno di distanza ma con un’eco che rimane sempre viva, esprime grande soddisfazione per il successo della terza edizione de Il Palco della Danza Iblea, manifestazione che, tenutasi in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, ha saputo coniugare passione, talento e spirito di collaborazione tra enti di promozione sportiva e realtà associative del territorio. L’evento, che ha richiamato un pubblico numeroso e attento, ha confermato la vitalità del movimento della danza in provincia e la capacità delle associazioni di lavorare insieme per valorizzare le discipline artistiche e motorie.

Sul palco si sono alternate quattordici scuole (tra queste anche una di canto), ciascuna con la propria identità e stile, in un mosaico di espressioni che ha raccontato la ricchezza del panorama locale. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra il Csen, l’Asc presieduto da Paolo Fuggetta e l’Aics guidato da Giuseppe Monno, che hanno condiviso l’impegno organizzativo e la visione di una danza come strumento di crescita culturale e sociale.

Il presidente Cassisi ha voluto ringraziare in modo particolare l’Amministrazione comunale di Ragusa, nella persona del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sport Simone Digrandi, per il sostegno e l’attenzione costante verso le iniziative che promuovono lo sport come valore educativo e aggregativo. «La collaborazione con il Comune – ha dichiarato Cassisi – è fondamentale per dare continuità a progetti che coinvolgono giovani, famiglie e associazioni. Il Palco della Danza Iblea è la dimostrazione di quanto Ragusa sappia fare squadra e credere nella cultura del movimento».

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai coordinatori del progetto – Gianni Dicaro, Raffaele Furnaro e Salvatore Occhipinti – e a tutte le scuole partecipanti, che con professionalità e entusiasmo hanno contribuito a rendere la serata un momento di grande emozione e partecipazione.

Il successo della manifestazione rappresenta, inoltre, un punto di partenza per rilanciare l’attività del Csen Ragusa nel settore della danza in vista della prossima stagione. «Questa edizione – ha aggiunto Cassisi – ci conferma che la danza è un linguaggio universale, capace di unire e di trasmettere valori positivi. Continueremo a lavorare per offrire alle associazioni strumenti e opportunità di crescita, rafforzando la rete di collaborazione con gli altri enti di promozione sportiva». Un evento che ha lasciato il segno, dunque, non solo per la qualità delle esibizioni ma per il messaggio che porta con sé: la danza come espressione di comunità, di passione e di condivisione, nel segno di una Ragusa che crede nel valore dello sport e della cultura.

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