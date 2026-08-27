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Pozzallo: terrore in casa e aggressione ai Carabinieri, arrestato un 46enne

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POZZALLO, 27 Agosto 2026 – Una serata di paura e violenza si è conclusa con l’arresto di un 46enne di Pozzallo, finito in manette con accuse gravissime che spaziano dai maltrattamenti in famiglia alla resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, in preda a un forte stato di agitazione, ha prima terrorizzato gli anziani genitori con cui conviveva e ha poi tentato di ferire con un taglierino i militari dell’Arma intervenuti per riportare la calma.

L’allarme è scattato in tarda serata, quando la centrale operativa ha ricevuto la disperata richiesta di aiuto da parte dei due anziani coniugi. Il figlio aveva infatti perso il controllo: dopo aver rivolto loro pesanti minacce di morte, si era scagliato con violenza contro la porta della camera da letto, distruggendola a calci e pugni. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica hanno constatato i danni all’interno dell’abitazione, rassicurato le vittime e si sono messi immediatamente alla ricerca dell’aggressore, che nel frattempo aveva lasciato l’appartamento.

L’uomo è stato rintracciato poco distante dal proprio condominio, ma il tentativo di identificazione ha fatto degenerare ulteriormente la situazione. Alla richiesta dei militari di fornire le generalità e i documenti, il 46enne, visibilmente teso, si è rifiutato. Alla vista dei genitori, che nel frattempo si erano affacciati al balcone per seguire le operazioni, l’uomo ha ripreso a inveire minacciandoli nuovamente di morte. Poi, con un gesto improvviso e imprevedibile, ha estratto un taglierino dalla tasca dei pantaloni e si è scagliato contro uno dei Carabinieri, tentando di colpirlo all’addome.

Solo l’estrema prontezza di riflessi e il sangue freddo del militare hanno evitato il peggio. Il Carabiniere è riuscito a schivare il fendente vitale, dando il via a una concitata e delicata manovra di contenimento. La pattuglia è infine riuscita a disarmare e bloccare definitivamente l’aggressore, sebbene, durante le fasi della colluttazione, la lama del taglierino abbia ferito alla mano uno dei due operatori intervenuti.

Il 46enne è stato immediatamente dichiarato in arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Magistrato di turno, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Iblea. Ora dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, oltre che di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. A queste accuse si aggiungono le denunce a piede libero per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per il porto ingiustificato di arma da taglio. Come previsto dalla legge, le ipotesi accusatorie formulate a suo carico dovranno trovare conferma nelle successive fasi del contraddittorio processuale.

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