Iblea Acque, Dipasquale (Pd): “L’Amministratore Unico convoca i soci per aumentarsi lo stipendio”

RAGUSA, 27 Agosto 2026 – “È inconcepibile che l’Amministratore Unico di Iblea Acque convochi un’assemblea dei soci inserendo tra i punti da discutere gli incentivi al personale, l’aumento del proprio compenso con annessi premi legati ad alcuni obiettivi e di assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti all’interno di un ente in crisi economica. Parliamo di una società per la quale la Regione Siciliana, nel dicembre scorso, è dovuta intervenire con un’anticipazione straordinaria, proprio per garantire la sostenibilità della gestione del servizio idrico, scongiurare interruzioni e far fronte alla mancanza di liquidità”, a dichiararlo il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Ritengo, visto il contesto, inopportuno che si parli dunque di aumento di compensi e di nuove assunzioni. Sarebbe più opportuno che l’Amministratore Unico lavori sul risanamento della società, sulla qualità del servizio e sulla tutela degli utenti che ogni giorno devono fare i conti con le difficoltà del sistema idrico”, conclude Dipasquale.

Salva