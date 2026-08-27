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Attualità | Modica

Modica, sei anni senza Enzo Ciancio: il campo di calcetto si accende ancora per ricordarlo

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MODICA, 27 Agosto 2026 – Il profumo della terra sintetica, il rumore dei tacchetti allacciati di fretta nello spogliatoio e lo sfottò di sempre prima di entrare in campo. A distanza di sei anni dalla sua scomparsa, il rettangolo verde si è trasformato ancora una volta in un luogo di ritrovo e di memoria collettiva per ricordare Enzo Ciancio.

Quella andata in scena non è stata una normale partita di calcetto tra amici, ma un vero e proprio rito d’affetto, un modo tangibile per accorciare le distanze e stringersi attorno a un legame che il tempo non è riuscito a scalfire. Tra un contrasto di gioco, un assist filtrante e le risate scambiate a bordo campo, il nome di Enzo è rimasto il filo conduttore dell’intera serata.

I ritmi in campo saranno anche cambiati rispetto agli anni passati e le gambe potranno girare con meno rapidità, ma l’intensità emotiva è rimasta intatta. Sotto i riflettori del campo, tra i volti degli amici di sempre, la consapevolezza condivisa è che la vera amicizia sa andare oltre l’assenza fisica. Il fischio finale ha sancito un verdetto unanime: stasera, su quel campo, a vincere sono stati tutti.

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