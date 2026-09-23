Scoglitti, maxi sequestro di droga: 26enne arrestato con oltre un chilo e mezzo di hashish e MDMA

SCOGLITTI, 23 Settembre 2026 – Un ventiseienne vittoriese, con precedenti specifici, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, con la grave accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra nei servizi di controllo del territorio disposti per arginare il fenomeno dello spaccio di droga. I militari hanno insospettito i propri controlli dopo aver notato il giovane mentre tentava frettolosamente di disfarsi di una busta di plastica, lanciandola all’interno di un terreno adiacente alla propria abitazione.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare l’involucro e di scoprirne il contenuto: all’interno vi erano ben 16 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,54 chilogrammi, oltre a una bustina e una pasticca di MDMA per un totale di circa 2 grammi. Insieme alla droga è stato rinvenuto anche vario materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale e lo stupefacente sono stati posti sotto sequestro e affidati ai laboratori competenti per le consuete analisi qualitative e quantitative.

Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ipotesi accusatoria, come previsto dalla normativa vigente, dovrà comunque trovare conferma nel corso del successivo contraddittorio tra le parti.

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