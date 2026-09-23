Modica, via Giovanni Pluchino: contratto firmato e via ai lavori in contrada Scardacucco.

MODICA, 23 Settembre 2026 – A Modica partono ufficialmente i lavori in via Giovanni Pluchino, in contrada Scardacucco. A dare l’annuncio e a confermare l’avvenuta firma del contratto è l’assessore ai Lavori Pubblici, Mommo Carpentieri.

L’iter burocratico si è concluso con la firma del contratto, seguita dalla consegna dei lavori direttamente sul posto. “Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’amministrazione – spiega Carpentieri – per rispondere alle esigenze della zona e migliorare la viabilità locale, concretizzando così un impegno preso nei confronti della cittadinanza.

Con l’apertura del cantiere in contrada Scardacucco, l’Assessorato ai Lavori Pubblici prosegue nell’opera di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture viarie del territorio comunale, augurando buon lavoro agli operatori per la celerità e la buona riuscita degli interventi.

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