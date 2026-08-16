  • 17 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Agosto 2026 -
Sport | Sguardo sul mondo

L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham 2026

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

di Giannino Ruzza

L’Italia dell’atletica e del nuoto è regina d’Europa.

A Birmingham gli azzurri chiudono i Campionati Europei al primo posto nel medagliere, coronando una settimana straordinaria fatta di successi, podi e prestazioni di altissimo livello. Un risultato che conferma la profondità e la qualità di una squadra ormai stabilmente ai vertici dell’atletica continentale e capace di imporsi in discipline molto diverse tra loro. E farlo in casa della Gran Bretagna rende il risultato ancora più pesante. L’ultima serata è stata pazzesca: Larissa Iapichino oro nel lungo con 7,00 metri, riportando l’Italia in testa al medagliere, e poi la ciliegina sulla torta della staffetta 4×400 maschile azzurra che ha battuto proprio la Gran Bretagna per appena 3 centesimi,  chiudendo gli Europei con un finale da film d’autore. È la conferma che Roma 2024 non era stata un’eccezione: l’Italia dell’atletica ormai è diventata una vera potenza europea, capace di vincere nelle corse, nei salti, nei lanci e nella marcia. Battocletti, Tamberi, Diaz, Fabbri, Stano, Fiorini, Iapichino… una squadra con una profondità impressionante. Se pensiamo al contesto: la Gran Bretagna ha disputato un Europeo eccellente, soprattutto nella velocità, eppure gli azzurri le hanno soffiato il primo posto proprio nel finale con 22 medaglie (10 ori, 6 argenti e 6 bronzi).  Questa è una vittoria di squadra vera, non il risultato di due o tre fenomeni isolati. Direi che dopo gli Europei di discipline acquatiche di Parigi terminati oggi, dove l’Italia ha raccolto 43 medaglie, e questo trionfo nell’atletica, è stata una settimana sportiva superlativa per il movimento italiano che si conferma su livelli prestazionali altissimi, e mi viene in mente quello che gli inglesi hanno sempre sostenuto: la forza di un movimento in atletica è data dal  risultato della 4×400, e noi l’abbiamo vinta. Per la cronaca al secondo posto si è piazzata la Gran Bretagna con 9 ori, 8 argenti e 2 bronzi, seguita dalla Germania con 6 ori, 10 argenti e 5 bronzi. L’Italia è in testa anche per numero complessivo di medaglie 22, seguita dalla Germania con 21 e 19 della Gran Bretagna.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham 2026”

  1. Gino

    Peccato che sono terminati.
    Belle serate in TV a guardare questi Superman.
    l’Atletica regina dello sport, come tutti gli sport individuali.
    Durissimi allenamenti alla morte con tantissimi sacrifici li rendono autentici Superman.
    Nel Nuoto da anni ormai siamo ad altissimi livelli nel mondo.
    Nel calcio super pagati e poi flop ovunque.
    La staffetta 4x400m poi…….un capolavoro.
    E senza gli infortuni si poteva vincere di più.
    Grazie a questi Superman per lo spettacolo.👏👏👏

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube