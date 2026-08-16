L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham 2026

di Giannino Ruzza
L’Italia dell’atletica e del nuoto è regina d’Europa.
A Birmingham gli azzurri chiudono i Campionati Europei al primo posto nel medagliere, coronando una settimana straordinaria fatta di successi, podi e prestazioni di altissimo livello. Un risultato che conferma la profondità e la qualità di una squadra ormai stabilmente ai vertici dell’atletica continentale e capace di imporsi in discipline molto diverse tra loro. E farlo in casa della Gran Bretagna rende il risultato ancora più pesante. L’ultima serata è stata pazzesca: Larissa Iapichino oro nel lungo con 7,00 metri, riportando l’Italia in testa al medagliere, e poi la ciliegina sulla torta della staffetta 4×400 maschile azzurra che ha battuto proprio la Gran Bretagna per appena 3 centesimi, chiudendo gli Europei con un finale da film d’autore. È la conferma che Roma 2024 non era stata un’eccezione: l’Italia dell’atletica ormai è diventata una vera potenza europea, capace di vincere nelle corse, nei salti, nei lanci e nella marcia. Battocletti, Tamberi, Diaz, Fabbri, Stano, Fiorini, Iapichino… una squadra con una profondità impressionante. Se pensiamo al contesto: la Gran Bretagna ha disputato un Europeo eccellente, soprattutto nella velocità, eppure gli azzurri le hanno soffiato il primo posto proprio nel finale con 22 medaglie (10 ori, 6 argenti e 6 bronzi). Questa è una vittoria di squadra vera, non il risultato di due o tre fenomeni isolati. Direi che dopo gli Europei di discipline acquatiche di Parigi terminati oggi, dove l’Italia ha raccolto 43 medaglie, e questo trionfo nell’atletica, è stata una settimana sportiva superlativa per il movimento italiano che si conferma su livelli prestazionali altissimi, e mi viene in mente quello che gli inglesi hanno sempre sostenuto: la forza di un movimento in atletica è data dal risultato della 4×400, e noi l’abbiamo vinta. Per la cronaca al secondo posto si è piazzata la Gran Bretagna con 9 ori, 8 argenti e 2 bronzi, seguita dalla Germania con 6 ori, 10 argenti e 5 bronzi. L’Italia è in testa anche per numero complessivo di medaglie 22, seguita dalla Germania con 21 e 19 della Gran Bretagna.
1 commento su “L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham 2026”
Peccato che sono terminati.
Belle serate in TV a guardare questi Superman.
l’Atletica regina dello sport, come tutti gli sport individuali.
Durissimi allenamenti alla morte con tantissimi sacrifici li rendono autentici Superman.
Nel Nuoto da anni ormai siamo ad altissimi livelli nel mondo.
Nel calcio super pagati e poi flop ovunque.
La staffetta 4x400m poi…….un capolavoro.
E senza gli infortuni si poteva vincere di più.
Grazie a questi Superman per lo spettacolo.👏👏👏