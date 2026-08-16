L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei di atletica di Birmingham 2026

di Giannino Ruzza

L’Italia dell’atletica e del nuoto è regina d’Europa.

A Birmingham gli azzurri chiudono i Campionati Europei al primo posto nel medagliere, coronando una settimana straordinaria fatta di successi, podi e prestazioni di altissimo livello. Un risultato che conferma la profondità e la qualità di una squadra ormai stabilmente ai vertici dell’atletica continentale e capace di imporsi in discipline molto diverse tra loro. E farlo in casa della Gran Bretagna rende il risultato ancora più pesante. L’ultima serata è stata pazzesca: Larissa Iapichino oro nel lungo con 7,00 metri, riportando l’Italia in testa al medagliere, e poi la ciliegina sulla torta della staffetta 4×400 maschile azzurra che ha battuto proprio la Gran Bretagna per appena 3 centesimi, chiudendo gli Europei con un finale da film d’autore. È la conferma che Roma 2024 non era stata un’eccezione: l’Italia dell’atletica ormai è diventata una vera potenza europea, capace di vincere nelle corse, nei salti, nei lanci e nella marcia. Battocletti, Tamberi, Diaz, Fabbri, Stano, Fiorini, Iapichino… una squadra con una profondità impressionante. Se pensiamo al contesto: la Gran Bretagna ha disputato un Europeo eccellente, soprattutto nella velocità, eppure gli azzurri le hanno soffiato il primo posto proprio nel finale con 22 medaglie (10 ori, 6 argenti e 6 bronzi). Questa è una vittoria di squadra vera, non il risultato di due o tre fenomeni isolati. Direi che dopo gli Europei di discipline acquatiche di Parigi terminati oggi, dove l’Italia ha raccolto 43 medaglie, e questo trionfo nell’atletica, è stata una settimana sportiva superlativa per il movimento italiano che si conferma su livelli prestazionali altissimi, e mi viene in mente quello che gli inglesi hanno sempre sostenuto: la forza di un movimento in atletica è data dal risultato della 4×400, e noi l’abbiamo vinta. Per la cronaca al secondo posto si è piazzata la Gran Bretagna con 9 ori, 8 argenti e 2 bronzi, seguita dalla Germania con 6 ori, 10 argenti e 5 bronzi. L’Italia è in testa anche per numero complessivo di medaglie 22, seguita dalla Germania con 21 e 19 della Gran Bretagna.

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