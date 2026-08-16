MODICA — Paura questa mattina, intorno alle 11:30, nella zona del Frigintinese a Modica, colpita violentemente da una tromba d’aria improvvisa. Il violento temporale che si è abbattuto sul territorio, in particolare le zone di Campanella e Margione, ha scatenato forti raffiche di vento, causando ingenti danni materiali in tutta l’area.
La forza del vortice ha provocato il crollo di diversi muri di recinzione, l’abbattimento di antenne televisive e lo sradicamento di numerosi alberi, che in alcuni punti hanno reso difficoltosa la circolazione e richiesto l’intervento dei soccorsi per la messa in sicurezza delle strade.
Fortunatamente, al momento non si registrano notizie di feriti gravi, ma la conta dei danni alle proprietà private e pubbliche è già iniziata, mentre i residenti fanno i conti con i disagi causati dal maltempo.
8 commenti su “Maltempo a Modica: tromba d’aria devasta la zona del Frigintinese, danni e paura (VIDEO)”
APPELLO ALL’AMMINISTRAZIONE DI MODICA SULLA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI NATURALI
Ho preso spunto dall’evento meteorologico verificatosi questa mattina a Frigintini, che potrebbe essere soltanto il primo di una serie di fenomeni intensi che, con sempre maggiore frequenza, abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Nubifragi, mareggiate e violente tempeste sembrano ormai rappresentare una realtà con la quale amministrazioni e cittadini devono necessariamente confrontarsi.
Proprio ieri, trovandomi nei pressi del moletto di Marina di Modica, ho osservato ancora una volta una situazione che, a mio avviso, meriterebbe una seria riflessione da parte dell’Amministrazione comunale.
Mi riferisco alla ringhiera metallica che circonda, ormai soltanto parzialmente, il moletto e che nel corso degli ultimi due o tre anni è stata più volte distrutta e successivamente ricostruita a causa delle mareggiate. Nonostante le numerose esperienze già avute, si continua a intervenire riparando e rinforzando una struttura che, evidentemente, non sembra essere adeguata alle forze alle quali viene sottoposta.
Per questo motivo rivolgo un appello agli ASSESSORI che ritengo possano essere maggiormente sensibili alla questione, in particolare agli assessori Carpentieri e Roccasalvo, ma anche al consigliere Paolo Nigro, indipendentemente dal fatto che appartengano alla maggioranza o all’opposizione.
Il mio non vuole essere un intervento tecnico, né ho la presunzione di sostituirmi a professionisti qualificati. Al contrario, chiedo proprio a ingegneri e tecnici competenti di verificare se le mie osservazioni abbiano un fondamento.
È davvero necessario continuare a mantenere una struttura metallica così esile in un punto sottoposto periodicamente alla forza del mare?
A ovest del moletto sono presenti numerosi massi di notevoli dimensioni, alcuni dei quali, a una mia valutazione necessariamente approssimativa, potrebbero avere un peso dell’ordine di una tonnellata o più. Si tratta di blocchi di roccia basaltica che, sotto l’azione delle mareggiate più violente (LO ABBIAMO VISTO DECINE DI VOLTE), possono essere spostati e scagliati contro la ringhiera.
Immaginiamo quindi un masso delle dimensioni approssimative di 1,50 × 0,60 × 0,70 metri, con una massa che può raggiungere circa 1.500 kg, investire una ringhiera costituita da montanti metallici di circa 60 × 60 mm.
La domanda è semplice: quale struttura può realisticamente resistere a un impatto di questo genere?
E soprattutto: quale utilità può avere aggiungere, come è stato fatto recentemente, piccoli elementi di rinforzo costituiti da paletti metallici di circa 50 centimetri di altezza e una sezione di circa 20 × 20 mm (proporzioni veramente ridicole)?
A mio avviso, interventi di questo tipo rischiano di essere soltanto temporanei e di rappresentare una spesa (almeno qualche migliaio di euro per materiale e fabbro cha avrà lavorato per alcuni giorni) destinata ad essere vanificata dal primo evento di forte intensità.
Non è mia intenzione formulare calcoli strutturali che spettano esclusivamente a un professionista. Tuttavia, sarebbe opportuno che un ingegnere strutturista valutasse il momento flettente sui montanti, le sollecitazioni provocate dall’impatto dei massi, le caratteristiche dell’acciaio utilizzato e, soprattutto, la reale compatibilità della struttura con le condizioni ambientali alle quali è sottoposta.
Se poi consideriamo anche l’energia associata all’impatto di masse di questo genere, è evidente che non stiamo parlando di una semplice pressione esercitata dal vento o dall’acqua, ma di sollecitazioni potenzialmente enormi.
Per questo motivo ritengo che sia arrivato il momento di smettere di rincorrere i danni e iniziare a prevenirli.
Non sarebbe forse più razionale ripensare completamente la protezione del moletto, anziché continuare a ricostruire una ringhiera che negli anni è stata distrutta più volte?
Basta guardare altre realtà costiere. Il vecchio moletto di Marina di Modica, quello che esisteva già dagli anni Cinquanta, ha avuto una configurazione completamente diversa ed essenziale come è giusto che sia. Analogamente, il moletto di Sampieri ha dimostrato nel tempo una maggiore capacità di resistere alle sollecitazioni del mare. È naturale che qualsiasi struttura possa subire danni in casi eccezionali, ma una cosa è intervenire dopo un evento straordinario per qualche minimo danno; altra cosa è dover ricostruire continuamente la stessa opera perché progettata o concepita senza tenere adeguatamente conto delle condizioni alle quali sarà sottoposta.
Parliamo, inoltre, di una struttura in acciaio che è già costata ai cittadini di Modica diverse centinaia di migliaia di euro. Continuare a spendere denaro pubblico per riparazioni e rinforzi temporanei dovrebbe quindi indurre a una riflessione seria sulla convenienza di una soluzione completamente diversa.
Un’ultima questione riguarda proprio i massi presenti a ovest del moletto. Anche su questo aspetto sarebbe opportuno acquisire il parere di un tecnico competente: la presenza di blocchi di roccia di enormi dimensioni in prossimità dell’opera è realmente la soluzione più efficace per la protezione del manufatto? Oppure sarebbe necessario procedere, secondo un progetto tecnico, alla loro frammentazione e alla realizzazione di una difesa più adeguata e controllata?
Non credo sia necessario essere specialisti di opere marittime per comprendere che la prevenzione dovrebbe costare meno della continua ricostruzione dei danni.
Per questo rivolgo un appello agli assessori Carpentieri e Roccasalvo: informatevi, fate verificare tecnicamente quanto ho scritto e chiedete a professionisti qualificati di esprimere un parere alla luce delle tante colte che la ringhiera in acciaio inox è stata distrutta.
Fatelo per Modica e soprattutto per evitare che siano ancora una volta i cittadini a pagare per soluzioni evidentemente destinate a essere sbagliate.
E rivolgo un appello anche agli ingegneri e ai tecnici modicani: se queste mie considerazioni sono tecnicamente errate, spiegatemi dove sbaglio. Se invece esiste un problema reale, aiutate l’Amministrazione a individuarlo e a trovare una soluzione.
Anche il consigliere Paolo Nigro, che essendo geometra possiede certamente una formazione di base in materia di statica, potrebbe contribuire a sollevare la questione e chiedere che vengano effettuate le necessarie verifiche e cambiamento di impostazione (lui ci tiene molto ad essere interpellato anche se subisce l’ostracismo della inadeguata Sindaca).
Non servono polemiche. Serve competenza, serve prevenzione e, soprattutto, serve un po’ di razionalità nell’impiego del denaro pubblico.
Perché continuare a riparare ciò che il mare ha già dimostrato più volte di poter distruggere in un attimo non è prevenzione: è semplicemente rimandare il problema alla prossima mareggiata e buttare soldi della collettività.
Errare è umano, ma perseverare è diabolico.
Le ringhiere servono per i cagnolini, possono fare la pipì attraverso le barre verticali senza cadere in acqua oppure per gli innamorati che si fanno i selfie poggiati sulle ringhiere simulando la prua del Titanic.
Già, proprio come il Titanic prima di affondare, anche in questo caso parliamo di qualcosa che sta affondando mentre l’orchestrina suona festoso.
@ OSSERVATORE
ottime osservazioni…
concordo pienamente !!!
A Modica ci sono più ottusi che ingegneri. Ha perfettamente ragione, quello che è successo si ripeterà naturalmente, occorre buttare nel ferro vecchio quelle recinzioni di acciaio, e con i soldi che si recuperano si deve consolidare la struttura del moletto. Anche i blocchi di pietra devono essere tolti altrimenti sfasciano anche la struttura del moletto.
Naturalmente, ogni evento vome quello di stamattina si presta ai soliti politivanti furbi che promettono infennizzi che natiralmente pagherà pantalone e procurerà i voti a questi furbi. Per il moletto ha ragione questo osservatore, fi faccia diventare ol moletto quello finuna volta senza inutili e costosi fronzoli che poi vengono distrutti dal mare grosso.
Il moletto ghiotta occasione per criticare ,
Osservatore si rivolge al nuovo che avanza , qualcuno ha scritto che non è solo il comune a dover intervenire, ma anche la capitaneria di porto ,
Possiamo buttare fango sui progettisti del moletto ,
I soldi non so se sono stati comunali ,regionali ,statali, europei????
Adesso so che molti avrebbero fatto meglio ,almeno questo si evince nei commenti .
Per spostare un masso di una/ due tonnellate e scagliarlo contro la ringhiera come faceva Polifemo , ci vogliono mareggiate eccezionali ,
Tutto sbagliato oppure eventi eccezionali ??
I criticoni invece non sono eccezionali, sono endemici , si nutrono della soddisfazione di essere protagonisti , non si lasciano scappare nessuna occasione per colpire duramente , per portare affondi all’amministrazione,
( in ogni comunità sono presenti i rinnegati ,che si vendono anche per niente )
Ora si attivano i troll pro Sindaca, i difensori d’ufficio 😂😂 già sono partiti i like a fiume contro i commenti. A chistu tiatru 😂
Maccu colpa del debito, dei cittadini che non hanno votato la tua stupida sinistra, dell’ amministrazione, e ri Gnaziu.
Anche l’eruzione dell’ Etna è colpa dell’ amministrazione.
Ma sei Maccu o Macco, o Vincenzo, o Piero, o concetto, o Ciccio o Peppe, o italiano scocciato, o cammela, o anonimus, mi sa che sei sempre il solito co…….e.