Maltempo a Modica: tromba d’aria devasta la zona del Frigintinese, danni e paura (VIDEO)

MODICA — Paura questa mattina, intorno alle 11:30, nella zona del Frigintinese a Modica, colpita violentemente da una tromba d’aria improvvisa. Il violento temporale che si è abbattuto sul territorio, in particolare le zone di Campanella e Margione, ha scatenato forti raffiche di vento, causando ingenti danni materiali in tutta l’area.

La forza del vortice ha provocato il crollo di diversi muri di recinzione, l’abbattimento di antenne televisive e lo sradicamento di numerosi alberi, che in alcuni punti hanno reso difficoltosa la circolazione e richiesto l’intervento dei soccorsi per la messa in sicurezza delle strade.

Fortunatamente, al momento non si registrano notizie di feriti gravi, ma la conta dei danni alle proprietà private e pubbliche è già iniziata, mentre i residenti fanno i conti con i disagi causati dal maltempo.

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