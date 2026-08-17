Emergenza Etna: scattano i limiti ai voli e la chiusura dello spazio aereo

CATANIA,17 Agosto 2026 – A causa del fumo e della cenere provocati dall’eruzione dell’Etna, sono state attivate nuove misure di sicurezza per gli aerei.La centrale di controllo ha deciso di chiudere subito una specifica area del cielo sopra il vulcano (il settore B1) e di far atterrare al massimo 8 aerei ogni ora, con regole valide fino al mezzogiorno di oggi 17 Agosto .Non c’è alcun limite per i piccoli aerei che volano a vista fuori dall’area chiusa, mentre i tecnici continuano a monitorare la situazione da vicino e si riuniranno alle 06:30 per decidere come procedere.

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