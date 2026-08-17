Quando il vicino si chiama Russia…l’opinione di Rita Faletti

C’è un filo sottile che lega la Finlandia di oggi ai romanzi di Arto Paasilinna. Lo scrittore finlandese aveva trasformato l’umorismo in una forma di autodifesa nazionale: nei suoi libri i potenti vengono ridimensionati, la retorica smontata, l’assurdo diventa il modo migliore per raccontare una realtà spesso difficile. Anche quando non parlava direttamente della Russia, sullo sfondo si avvertiva sempre quella presenza ingombrante del grande vicino, guardato con un misto di ironia, prudenza e disincanto. I finlandesi, del resto, conoscono la Russia meglio di molti europei. La loro memoria storica non nasce dai libri di geopolitica, ma dalla Guerra d’Inverno del 1939-40, dalla lunga convivenza con l’Unione Sovietica e dalla necessità, per decenni, di calibrare ogni parola pronunciata verso Mosca. La cosiddetta “finlandizzazione” non fu una teoria, ma un esercizio quotidiano di sopravvivenza. Oggi quella stagione appartiene al passato. L’invasione russa dell’Ucraina ha modificato radicalmente la percezione della sicurezza nazionale. La Finlandia è entrata nella NATO, ha rafforzato il confine orientale e osserva con crescente preoccupazione il riarmo russo nell’area di Leningrado, la militarizzazione dell’Artico e l’intensificarsi delle attività lungo i suoi oltre 1.300 chilometri di frontiera con la Federazione Russa. Helsinki non vive più nell’illusione che bastino la neutralità o il dialogo per tenere lontane le minacce. L’ombra del Cremlino si è allungata fino al Baltico e all’Artico, trasformando il Nord Europa da periferia tranquilla a uno dei fronti strategici più delicati del continente. La costruzione di nuove infrastrutture difensive, il rafforzamento della cooperazione con gli alleati e la vigilanza costante sono la conseguenza di una convinzione maturata dopo il 2022: la pace non può più essere data per scontata. Forse Paasilinna sorriderebbe amaramente. Saprebbe trovare una battuta capace di sgonfiare la pomposità del Cremlino e prendersi gioco della sua arroganza, ma probabilmente riconoscerebbe anche che l’ironia, da sola, non basta più. Per i finlandesi resta un tratto del carattere nazionale come lo è per gli ucraini; la sicurezza, invece, richiede oggi soldati, alleanze e deterrenza. È una conclusione che solo chi ha conosciuto davvero il proprio vicino orientale poteva trarre con tanta lucidità. Non noi, europei del sud, che per simpatia verso la Russia e nostalgia di antichi legami, chiudiamo entrambi gli occhi davanti ai suoi crimini, passati e presenti. Velivoli sospetti con i trasponder spenti che sorvolano basi militari europee, depositi energetici strategici, basi navali, nodi logistici ferroviari e droni che violano lo spazio aereo Nato, dovrebbero sollevare qualche domanda: casualità o intenzione? Incidente o calcolo? Magari! “La Russia non ci minaccia”, assicura Conte, distorcendo il significato della dichiarazione rilasciata al Financial Times dal generale Alexus Grynevich, comandante delle forze Nato. Il generale aveva detto: “La Russia non sta cercando oggi uno scontro diretto con la Nato”. Frase che l’ex premier, dal pulpito del neo pacifismo elettorale, piega al proprio posizionamento politico in funzione della contrapposizione guerra/pace, armi/disarmo, piazza/eserciti. “La Russia non ci minaccia, è l’Occidente guerrafondaio che provoca per farci armare fino ai denti”. Et voilà, la narrazione di Conte combacia alla perfezione con quella del Cremlino. A fare chiarezza sul senso della frase di Grynevich è il colonnello Martin L. O’Connell: “La Russia rappresenta chiaramente una minaccia per la sicurezza europea, ma non attacca perché la Nato possiede capacità militari, strumenti di deterrenza e la forza necessaria per rendere un’aggressione destinata a un fallimento”. A noi, europei del sud, conviene fidarci dei finlandesi che la Russia preferiscono averla dall’altra parte di un muro difensivo piuttosto che guardarli mente si aggirano a casa loro.

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