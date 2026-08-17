Stop alle “Passeggiate Barocche”: l’amaro j’accuse del Prof. Uccio Barone contro la cultura-spettacolo mordi e fuggi

MODICA, 17 Agosto 2026 – Un patrimonio di saperi, di ricerca rigorosa e di amore viscerale per il territorio che si infrange contro il muro dell’effimero. Si chiude, con una riflessione amara e polemica, una delle pagine più nobili e longeve dell’animazione culturale del Ragusano. Il professor Uccio Barone, insieme al collega Paolo Nifosì, hanno guidato per decenni le storiche Passeggiate Barocche, un appuntamento irrinunciabile dell’estate iblea capace di mescolare storia sociale, urbanistica, arte e partecipazione popolare.

La decisione di fermarsi non nasce da un calo d’interesse del pubblico, che anzi ha sempre risposto con numeri straordinari e una fedeltà assoluta, ma dall’impossibilità di operare in un contesto culturale radicalmente mutato e, a giudizio degli intellettuali, impoverito nella sostanza.

Nel mirino c’è l’avanzata inesorabile di una logica “spettacolare” e di un consumo culturale di tipo “just in time”. “Eventi, kermesse e manifestazioni – spiega l’ex Docente Universitario modicano – si sovrappongono freneticamente l’una sull’altra, rincorrendo la logica dei grandi numeri e dell’impatto mediatico immediato, ma lasciando il vuoto dietro di sé. Spettacoli che divampano per la durata di una notte e spariscono subito dopo, incapaci di generare un autentico patrimonio culturale o di lasciare un segno duraturo nella coscienza collettiva”.

A pesare come un macigno è anche il divario metodologico e di risorse. “Da una parte ci sono studiosi, storici, archeologi, scrittori, musicisti e artisti che continuano a produrre conoscenza attiva e ricerca d’archivio rigorosa, spesso sobbarcandosi i costi in prima persona e lavorando nell’ombra. Dall’altra, la deriva di un territorio che sembra preferire la marginalità culturale, riducendosi a “colonia” di modelli esterni preconfezionati e svuotati di senso critico”.

La Provincia di Ragusa, ricca di un potenziale straordinario fatto di intelligenze e creatività diffusa, finisce così per emarginare chi la storia la studia e la racconta sui documenti, preferendo concedere spazio a logiche commerciali e di intrattenimento superficiale.

“Alla prossima estate, se sarà possibile” è il saluto del professor Barone. Un interrogativo pesante che suona come un monito per le istituzioni e per l’intera comunità iblea, chiamata a riflettere su quale futuro intenda riservare alla propria identità e ai suoi veri custodi.

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