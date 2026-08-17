Stop alle “Passeggiate Barocche”: l’amaro j’accuse del Prof. Uccio Barone contro la cultura-spettacolo mordi e fuggi

MODICA, 17 Agosto 2026 – Un patrimonio di saperi, di ricerca rigorosa e di amore viscerale per il territorio che si infrange contro il muro dell’effimero. Si chiude, con una riflessione amara e polemica, una delle pagine più nobili e longeve dell’animazione culturale del Ragusano. Il professor Uccio Barone, insieme al collega Paolo Nifosì, hanno guidato per decenni le storiche Passeggiate Barocche, un appuntamento irrinunciabile dell’estate iblea capace di mescolare storia sociale, urbanistica, arte e partecipazione popolare.
La decisione di fermarsi non nasce da un calo d’interesse del pubblico, che anzi ha sempre risposto con numeri straordinari e una fedeltà assoluta, ma dall’impossibilità di operare in un contesto culturale radicalmente mutato e, a giudizio degli intellettuali, impoverito nella sostanza.
Nel mirino c’è l’avanzata inesorabile di una logica “spettacolare” e di un consumo culturale di tipo “just in time”. “Eventi, kermesse e manifestazioni – spiega l’ex Docente Universitario modicano – si sovrappongono freneticamente l’una sull’altra, rincorrendo la logica dei grandi numeri e dell’impatto mediatico immediato, ma lasciando il vuoto dietro di sé. Spettacoli che divampano per la durata di una notte e spariscono subito dopo, incapaci di generare un autentico patrimonio culturale o di lasciare un segno duraturo nella coscienza collettiva”.
A pesare come un macigno è anche il divario metodologico e di risorse. “Da una parte ci sono studiosi, storici, archeologi, scrittori, musicisti e artisti che continuano a produrre conoscenza attiva e ricerca d’archivio rigorosa, spesso sobbarcandosi i costi in prima persona e lavorando nell’ombra. Dall’altra, la deriva di un territorio che sembra preferire la marginalità culturale, riducendosi a “colonia” di modelli esterni preconfezionati e svuotati di senso critico”.
La Provincia di Ragusa, ricca di un potenziale straordinario fatto di intelligenze e creatività diffusa, finisce così per emarginare chi la storia la studia e la racconta sui documenti, preferendo concedere spazio a logiche commerciali e di intrattenimento superficiale.
“Alla prossima estate, se sarà possibile” è il saluto del professor Barone. Un interrogativo pesante che suona come un monito per le istituzioni e per l’intera comunità iblea, chiamata a riflettere su quale futuro intenda riservare alla propria identità e ai suoi veri custodi.
7 commenti su “Stop alle “Passeggiate Barocche”: l’amaro j’accuse del Prof. Uccio Barone contro la cultura-spettacolo mordi e fuggi”
Vorrei chiedere al Prof. Barone se negli anni passati le «Passeggiate Barocche», condotte da Lei e dal Prof. Nifosì, godessero del finanziamento comunale. Se tali iniziative venivano offerte a titolo gratuito ed era intenzione confermarne la gratuità anche quest’anno, l’esclusione appare incomprensibile. In caso contrario, la ragione è fin troppo evidente: Modica non dispone più di risorse per nulla, come dimostra il mancato rinnovo delle aree di sosta a Marina e Maganuco, figurarsi per una passeggiata culturale, in una realtà in cui l’attenzione sembra ormai riservata soltanto alla gastronomia da sagra.
Caro prof Modica è troppo sopravvalutata. Solo quattro chiese diroccate, finte case da nobel e cioccolato finto atzeco. Ha avuto ragione il gerarca a preferire Ragusa.
Finito il magna magna? Pazienza.
Ne possiamo fare a meno.
Il lavoro non manca in Italia.
Le Passeggiate Barocche non hanno mai avuto contributi pubblici, nè regionali nè comunali. Soltanto la DM Barone e la Confeserfidi si sono fatti carico delle spese di service audiovideo.
Niente contributi pubblici?
Miiii porca miseria non posso attaccare l’amministrazione, colpa del debito, dei cittadini che non votano la sinistra.
Questa non ci voleva.
Devo avvisare concetto Ciccio Peppe maccu italiano scocciato anonimus ,😂
Grazie professore per il suo chiarimento. È imperdonabile a questo punto l’amministrazione.
Mi dispiace che ormai non si possa rimediare, spero che i giovani assessori prendano atto della grave disattenzione e cerchino almeno di recuperare.
Non ho nulla da dire alla Sindaca, sicuramente impegnata in altro, fra rimpasti e autocelebrazioni.
Mustafà e Ciccio mi dispiace leggere i vostri inutili interventi, ma la libertà è anche dire ciò che ritengo sbagliato ed inopportuno.