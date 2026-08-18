Cani in gabbia e cuori chiusi: la discriminazione territoriale che blocca le adozioni.

Chi vive in Sicilia e desidera salvare un cucciolo ospitato in un canile del Centro o del Nord Italia si scontra ogni giorno con una forma di discriminazione geografica silenziosa ma sistematica, resa esplicita da quella dicitura che ormai domina quasi tutti gli annunci di adozione: “non si affida in Sicilia”. Questa vera e propria clausola di esclusione nasce dalla classificazione della regione come zona ad alto tasso di randagismo, una condizione che spinge molte strutture e associazioni settentrionali ad applicare un pregiudizio generalizzato invece di valutare le reali qualità del singolo cittadino. Si parte dal presupposto sbagliato che l’ambiente sia a prescindere poco sicuro o che i controlli post-affido a distanza siano troppo complessi da gestire, finendo per considerare inadeguata qualsiasi famiglia a prescindere dalla stabilità economica, dagli spazi offerti, dalla sensibilità personale e dalla reale disponibilità a garantire cure veterinarie d’eccellenza. Il paradosso diventa così doloroso e insensato: come si può chiedere alle persone di scegliere l’adozione anziché la compravendita se la burocrazia, la diffidenza e i veti territoriali impediscono fisicamente di portarsi a casa un cane per dargli una vita migliore? Impedire a priori a un cucciolo di lasciare la gabbia solo a causa del prefisso telefonico di chi vuole amarlo significa condannare l’animale a mesi o anni di reclusione forzata e spingere gli adottanti più scoraggiati verso il mercato privato. La tutela della vita animale non può e non deve essere una questione di confini regionali, ma deve basarsi sulla capacità di creare reti di volontari sul territorio per verificare le singole idoneità, abbattendo finalmente un muro di pregiudizio che fa male tanto agli uomini quanto ai cani che attendono una famiglia.

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