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Sport | Modica

Il Modica Calcio debutta in Coppa Italia Serie D: domenica 23 agosto l’esordio a Siracusa, ma la trasferta è vietata ai tifosi rossoblu

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MODICA, 18 Agosto 2026 – Inizia ufficialmente la nuova stagione agonistica per il Modica Calcio, atteso dall’esordio stagionale nei turni preliminari della Coppa Italia Serie D. I rossoblù scenderanno in campo domenica 23 agosto 2026 allo Stadio “Nicola De Simone” per affrontare il Siracusa, con fischio d’inizio fissato per le 20:30. Una sfida affascinante e dal sapore di grande tradizione calcistica siciliana, che tuttavia si giocherà in un clima di parziale limitazione per la tifoseria modicana. Nelle scorse ore, infatti, è stato disposto il divieto ufficiale di vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Ragusa, rendendo di fatto la trasferta vietata ai sostenitori modicani che non potranno seguire la squadra sugli spalti dell’impianto aretuseo. La formazione rossoblù si prepara, dunque, a inaugurare il proprio cammino ufficiale nella competizione nazionale in un contesto logisticamente complesso, chiamata a superare il turno preliminare in trasferta e senza il calore del proprio pubblico.

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