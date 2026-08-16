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Ispica, incendio a Punta Cirica

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ISPICA, 16 Agosto 2026 – Un vasto incendio è divampato nella zona naturale di Punta Cirica, nel territorio di Ispica, interessando una fitta area di canneti e macchia mediterranea situata a ridosso di alcune abitazioni.
Le fiamme si sono sviluppate contemporaneamente in più punti e si stanno propagando rapidamente verso la vegetazione secca, alimentate dal forte vento. Sul posto sono operative le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel tentativo di contenere il fronte del fuoco ed evitarne l’avanzata verso le zone abitate.

A causa della vicinanza dei roghi ai fabbricati, le autorità e i soccorritori stanno valutando la possibilità di evacuare a scopo precauzionale le case più esposte. L’area di Punta Cirica, già colpita in passato da simili episodi, si conferma particolarmente vulnerabile durante la stagione estiva. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso.

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