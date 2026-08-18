Ariel Reinero è un nuovo attaccante del Modica Calcio

MODICA, 18 Agosto 2026 – Il Modica Calcio ha acquisito le prestazioni sportive di Ariel Reinero, attaccante argentino classe 1994 che entra a far parte della rosa rossoblù per la stagione 2026/27.

Nato a Córdoba il 3 marzo 1994, Reinero è una punta centrale di 183 centimetri, destro naturale, con una lunga esperienza maturata tra il calcio italiano e quello internazionale.

Nel suo percorso in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di San Luca, Imolese, Ragusa, Caravaggio, Cairese e Campodarsego, costruendo un curriculum importante soprattutto in Serie D, categoria nella quale ha superato le 90 presenze e realizzato 31 reti.

Tra le stagioni più prolifiche spicca quella disputata con il Caravaggio nel 2024/25, chiusa con 13 gol in 37 presenze. Numeri che confermano le caratteristiche di un attaccante capace di dare peso al reparto offensivo e di trovare con continuità la via della rete.

Per Reinero si tratta, inoltre, di un ritorno in Sicilia, dove ha già giocato con San Luca e Ragusa, maturando una conoscenza diretta del Girone I e delle sue caratteristiche.

Adesso una nuova tappa della sua carriera: Ariel Reinero è un nuovo attaccante del Modica Calcio e sarà a disposizione di mister Raciti per il prosieguo della preparazione rossoblù.

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