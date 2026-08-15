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Ragusa, nuova incursione dei ladri a Pianetti: sfondano una vetrata ma fuggono quasi a mani vuote

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Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 15 Agosto 2026 – Ieri sera, intorno alle 22:30, i ladri che tanto stanno imperversando spavaldamente a Ragusa da circa 60 giorni nella zona residenziale di Pianetti e dintorni, hanno colpito ancora con modalità più aggressiva. Questa volta hanno sfondato una vetrata e, in soli quattro minuti con l’allarme suonante, hanno cercato ma senza poter arraffare quasi nulla, lasciando solo numerosissimi danni dovuti alla loro frettolosissima ricerca. In soli dieci minuti la polizia e i proprietari erano sul luogo, vicino alla superstrada Ragusa-Catania e all’ospedale di Ragusa, ma loro erano già in fuga, almeno questa volta a mani vuote, ma ancora impuniti e imperterriti. “Siamo tutti attoniti e dispiaciuti per il persistere di tutto ciò – lamentano i residenti – . La banda pare essere tecnologicamente specializzata e formata da almeno tre o quattro persone; schiumano allarmi e scardinano casseforti con facilità. In quest’ultimo recente caso si registrano solo danni all’abitazione e agli arredi con pochissimo bottino, eseguito in un orario diverso dai precedenti nel cuore delle notti estive”.

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1 commento su “Ragusa, nuova incursione dei ladri a Pianetti: sfondano una vetrata ma fuggono quasi a mani vuote”

  1. Ragusano

    Hanno dovuto sfondare la vetrata con il rischio di ferirsi, eccesso di legittima difesa, denunciare il proprietario e risarcire i rapinatori.
    Per i proprietari niente avviso cinque giorni prima di avvio delle indagini, quello vale solo per i delinquenti.

    5

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