Aeroporto Catania. Ripresi i voli in partenza e in arrivo

CATANIA, 16 Agosto 2026 – SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.
Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania a partire dalle 14:00 ora locale.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.