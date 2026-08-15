Aeroporto Catania. Ripresi i voli in partenza e in arrivo

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania a partire dalle 14:00 ora locale.

CATANIA, 16 Agosto 2026 – SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.

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