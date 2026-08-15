Etna:scossa di magnitudo 3.9 paura a Linguaglossa ma nessun danno grave

LINGUAGLOSSA(CT) ,15 Agosto 2026 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle ore 12:24 del 15 agosto 2026 nel versante nord-orientale dell’Etna, con epicentro individuato dall’INGV a circa 7 chilometri a ovest di Linguaglossa e a una profondità superficiale di solo 1 chilometro. Il movimento tellurico, legato all’attività della faglia della Pernicana nel contesto dei recenti fenomeni eruttivi del vulcano, è stato nitidamente avvertito dalla popolazione nei comuni pedemontani e nella zona di Piano Provenzana, dove si sono registrate crepe e piccoli cedimenti sul manto stradale ma senza segnalazioni di danni gravi a persone o edifici.

Salva