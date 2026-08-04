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Comiso | Cronaca

Nuovi episodi di esibizionismo a Comiso: fermato dalla polizia l’uomo che girava nudo per strada

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Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 04 Agosto 2026 – Episodi di intollerabile degrado e disturbo della quiete pubblica si sono registrati nei giorni scorsi nel territorio comisano, dove un cittadino extracomunitario è stato fermato e condotto in ufficio dagli agenti della Polizia di Stato.
L’uomo era stato notato mentre passeggiava completamente nudo per le vie cittadine, incurante dei passanti e della pubblica decenza. Non si tratta, tuttavia, di un episodio isolato: secondo quanto emerso, il soggetto si sarebbe già reso protagonista in passato di simili “esibizioni” in vesti adamitiche, attirando l’attenzione e lo sconcerto dei residenti.
Nelle scorse settimane, la sua condotta era già stata immortalata in diversi video girati dai cittadini con gli smartphone e rapidamente circolati sui social network. Di fronte al ripetersi delle segnalazioni e al perdurare della situazione, l’intervento risolutivo è arrivato dagli operatori del locale commissariato di pubblica sicurezza, che sono riusciti a intercettarlo, bloccarlo e metterlo in sicurezza, conducendolo in ufficio per gli accertamenti di rito e per valutare i provvedimenti necessari a ripristinare il rispetto delle regole e la serenità urbana.

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1 commento su “Nuovi episodi di esibizionismo a Comiso: fermato dalla polizia l’uomo che girava nudo per strada”

  1. Pi pitruzzu

    @ Pietro, non è autoctono, è una risorsa boldriniana di Pietro.
    Pietro con il suo partito non è riuscito a farlo integrare, per fortuna gli pagherà la pensione

    3

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